Măcelăria Pion din Ploiești, mezeluri ca pentru la ei acasă

Gabriel Barbu nu are birou cu vedere panoramică, aflat într-un cartier de lux și nici secretară la ușă. Dacă-l cauți, cel mai probabil îl găsești în hală, printre lăzi cu carne, oameni în halate albe și miros de fum dulceag de lemn de fag. E acolo din reflex, nu din obligație. Așa a fost dintotdeauna. A construit firma PION IMPEX cu mâinile lui și nici acum, la peste 30 de ani de la primul caltaboș vândut, nu stă deoparte.

PION nu este un brand făcut în laborator de marketing. E o firmă crescută încet, din respect pentru clientul care vrea un gust curat, nu o etichetă complicată.

„N-am vrut niciodată să devenim multinațională. Nu ne-am băgat în supermarketuri, pentru că acolo intri cu prețul, nu cu calitatea. Iar eu nu reduc calitatea pentru profit.”

Așa ne povestește „domul Gabi”, cum îi spun angajații firmei sale, sau omul ce a dus povestea firmei PION de la o modestă afacere la una cu renume.

Gabriel nu vorbește mult despre el. Nu se laudă, nu vrea atenție. Dar dacă stai o oră cu el, înțelegi că nu ai de-a face cu un afacerist, ci cu un om care a făcut un lucru bine, zi de zi, timp de 30 de ani. Fără să caute aplauze. Doar respect.

Gabriel Barbu, fondatorul firmei PION IMPEX, nu pare un om grăbit. Își începe ziua devreme, nu cu ședințe, ci cu o tură prin hală. Îi salută pe toți pe nume, verifică mesele de lucru, ascultă sunetul mașinilor ca pe o partitură pe care o știe pe dinafară. Nu e doar un antreprenor.

PION are trei magazine proprii în Ploiești și o clientelă fidelă.

Oameni care știu, că de peste 30 de ani, Gabriel nu s-a abătut de la principiile lui. Iar ultima sa realizare este noua fabrică de mezeluri din Ploiești.

Și eu ca și dumneavoastră încerc să pun pe masă doar preparate cu gusturi tradiționale, cu gustul acela din copilărie. Uneori reușesc alteori nu. Dar întotdeauna mă străduiesc.

Cu gândul acesta am plecat într-o dimineață să descopăr locul unde se produc poate (este o părere personală), cele mai gustoase și mai autentice salamuri, cârnaciori, tobă de casă, șunculiță țărănească și multe altele, toate cu gust. Mmm ce poftă mi se face, nu vă mai spun că cine știe, poate „gustați” acest produs de presă.😊

Așadar cu forțe noi am plecat să îi aflu povestea lui Gabi Barbu, cel ce dă viață mezelurilor prahovene, cu gust tradițional românesc. Este administratorul firmei PION IMPEX – un nume care, de aproape trei decenii, înseamnă încredere pentru ploieșteni când vine vorba de mezeluri și produse din carne.

Cum a început povestea afacerii, Gabriel?

Firma PION a fost gândită din anul 1994, împreună cu un colaborator care avea ceva experiență în domeniul industriei alimentare, mai precis al prelucrării și procesării cărnii. Eu sunt absolvent al unei facultăți de construcții și a trebuit să învăț în acest domeniu de la măcelari, de la cei ce știau să-și facă treaba.

„Prima măcelărie am deschis-o prin anul 1998, în piața Anton, cum îi spun ploieștenii. A fost primul impact al nostru cu clienții. Lumea ne-a acordat multă încredere, nu fugeau către supermarket-uri, mergeau la butuc cum spunem noi măcelarii”. Așa a început frumoasa poveste a dialogului avut cu cel ce astăzi are deja un nume, măcelăria PION cum o știm mulți dintre prahoveni.

Un dialog fascinant, un dialog pe care nu aș fi vrut să îl termin niciodată. O lecție de viață din care toți avem de învățat.

Să construiești aproape de la zero și să ajungi azi la o firmă căutată de mulți ploieșteni și nu numai, nu este simplu.

Astăzi, PION produce zeci de sortimente: cârnați proaspeți și afumați, tobă, caltaboș, parizer, pastramă, toate pregătite după rețete tradiționale, cu carne aleasă cu grijă și condimente simple, gustul de altădată din anii copilăriei multora dintre noi.

Care a fost pasul următor?

Dacă nu mă înșel cred că prin anii 2000 sau 2001 am deschis cel de-al doilea magazin, cel din Malu Roșu. Aici am început și cu o carmangerie, cu produse clasice din tocătură, mici și cârnați. A urmat apoi perioada anului 2006 când am deschis magazinul din zona de sud a orașului, mai precis pe strada Alexandru Lăpușneanu, acesta fiind specializat pe carne și produse din carne de pasăre.

Gabriel, astăzi mai toți ploieștenii vin la PION să-și cumpere cele necesare atunci când au nevoie. Nu cred că este un secret pentru nimeni că mai ales în perioada sărbătorilor aici oamenii stau la coadă. Da, nu vă mirați dragi cititori, coada din vremurile trecute! Cum faceți să realizați dar mai ales să păstrați calitatea produselor?

Simplu, eu personal merg în abatoare și îmi aleg carnea. Să nu credeți că totul este simplu, sunt destule probleme. Dar experiența și mai ales dorința ca omul să plece mulțumit și să revină la noi, îmi dau putere să fac acest lucru.

Este clar că dacă ai materie primă de calitate și produsul are gustul cel mai bun!

De unde vă aprovizionați cu carnea de porc, vită, pasăre, oaie?

În general de la producătorii din zonă, respectiv abatoarele din Prahova, Buzău, carnea de vită din zona Moldovei iar cea de oaie din Banat.

Cum a continuat această frumoasă poveste cu gust românesc?

De-a lungul timpului am învățat să oferim oamenilor o varietate de produse. Clienții au început să ne întrebe de „afumături”. Noi am pornit de la ideea simplă de a le oferi atât carnea „de butuc” pregătită în fața clientului cât și frigărui, fripturi, ce-și dorește lumea la grătar. Așa am ajuns să mai facem un pas și să oferim produse afumate, muschiuleț afumat, șunculiță țărănească, cârnăciori și altele.

Toate produsele sunt preparate după rețete proprii, ale noastre! Toate ca de pe vremea bunicilor! Toate cu condimente proprii, ca la mama acasă!

Vreau să vă spun că nu folosim decât ingrediente naturale, doar condimente tradiționale și fără stabilizatori! Fiecare produs nou este gustat de salariații noștri, de copiii lor, de unii dintre clienții fideli, după ca definitivăm rețeta.

Ascult ca un școlar silitor povestea PION, iar gândul fuge către o masă copioasă cu bucate alese. Mamă ce gust simt că au! Dacă mi-aș uita rolul de jurnalist într-o secunda „zburam” către tejgheaua din magazin să adulmec mirosul acela de afumături, să simt gustul parizerului din copilărie, să iau repede un boț de pită rumenită și o bucată de salam. Doamne ce poveste! Hei omule, trezește-te! Ai de lucru nu este ora mesei! Să vă vad cum citiți și înghițiți de poftă. Na, să nu fiu eu singurul. 😊

Ce timp de păstrare au produsele dumneavoastră?

Pentru că nu folosim stabilizatori, sau alte substanțe care să modifice proprietățile de bază, produsele noastre și mă refer aici la preparate, nu au un timp îndelungat de păstrare.

Clienții noștri nu caută prețul cel mai mic. Caută gustul de casă pe care îl țin minte din copilărie. Și dacă le oferim asta, se întorc. Fără reclame, fără reduceri. Doar pe bază de încredere.

Ce metode folosiți pentru a vă păstra clienții?

Lucrurile te țin sub control. Ne adaptăm, ne pliem pe gusturile și cerințele clienților. Mai schimbăm o rețetă, le dăm să guste lor și prietenilor noștri. Femeile au mai mare putere de a sesiza gusturile. Facem în așa fel încât să încercăm să mulțumim pe toți.

Dar mai ales pe perioadele de sărbători importante, Crăciun, Paște, cererile sunt mai mari. Clienții tot mai mulți. Așa am ajuns la concluzia că trebuie să fac o altă investiție, o altă carmangerie. Aceasta unde ne aflăm acum, situată în Ploiești pe Strada Ștrandului nr 49.

Tot ce se vede aici, în 8 luni a fost gata. Cu materiale premium de cea mai bună calitate, cu tehnologie de ultimă generație.

Iar ca o mare realizare pot să vă spun că suntem independenți din punct de vedere energetic. Am montat panouri solare, generatoare de curent care ne asigură eficiența și consumurile. Firesc, prin acest mod putem să avem un cost de producție redus al produselor.

Și pe deasupra altfel se poate realiza ciclul de producere al produsul finit nefolosind gazul la cuptoare, la uscare, la afumători, sau în orice altă etapă tehnologică.

De altfel pot să vă spun că în Europa, toți marii procesatori și producători folosesc doar energie electrică!.

Practic tot ce am făcut aici este cu tehnologie de ”ultima oră”.

Cum asigurați controlul și calitatea produselor?

Avem un reprezentat al Direcției Sanitar Veterinare care ne asistă. Orice problemă care ar putea apare pe lanțul de distribuitori, ne este semnalata din timp, în așa fel încât să nu avem probleme cu carnea primită dar mai ales cu cea aflată în procesare. Este exclus acest lucru.

Controlul de calitate îl facem și noi, vizual și prin metode specifice, dar și cu sprijinul celor de la DSV prin laboratorul specializat.

Ce utilaje folosiți în procesul tehnologic?

Toate utilajele folosite sunt noi, celule de refrigerare, liniile de transport, malaxoarele, afumătorile, ne-am adaptat din mers astfel încât să fim „școliți”, să obținem maximum din exploatarea lor.

În spatele poveștii de succes stau zeci de angajați, un ritm de muncă constant și o filozofie simplă: să nu scoți din mână un produs pe care nu l-ai pune pe masa ta.

„Nu există loc pentru compromisuri când lucrezi cu mâncare. Tot ce iese de aici poartă numele nostru. Și dacă am învățat ceva în 30 de ani de muncă, este că omul nu se mai întoarce dacă l-ai dezamagit o dată.” spune Gabriel Barbu.

Gabriel vorbește rar despre el, dar este bucuros de realizările sale. Mulți dintre angajați sunt aici de ani buni, unii de la începutul afacerii. Suntem peste 40 de salariați, cu o parte dintre ei am pus piatra de temelie a business-ului și ducem povestea mai departe.

Suntem ca o familie. Iar într-o familie, dacă nu ai grijă unii de alții, nu merge.

Care vă sunt clienții? Vă adresați doar populației sau sunt și alți cumpărători?

În general ne adresăm doar populației, avem un număr redus de grădinițe, unde livrăm zilnic o cantitate mică de produse proaspete, nerefrigerate. Avem, totodată și un număr de clienți din industria HoReCa.

Practic copiii de la aceste grădinițe au asigurată hrana zilnică de carne și produse din carne proaspete!

Mi-ați spus că recent ați revenit din Germania de la un târg de profil, cel mai mare de acest gen din Europa. Ce noutăți aveți de acolo?

În aproximativ trei săptămâni clienții noștri vor putea cumpăra o serie de produse noi. Puteți să considerați o premieră această informație.

Vor fi produse condimentate, afumate, presate cu o formă aparte, lucruri deosebite!

Și tot ca o premieră curând vom putea livra clienților șnițele pregătite in fața lor!

Cum vă simțiți clienții? Care credeți că este părerea lor?

Ce pot să vă răspund? Simt că lumea mă apreciază. Am căutat să respect toți clienții. Să le fim pe plac, să le înțelegem dorințele, să fie satisfăcuți și mulțumiți când pleacă de la noi.

Sincer și deschis vă spun unul din principiile mele: eu ca administrator sunt prezent la fiecare achiziție de materie primă!

Doar așa sunt convins că produsele finite marca PION au cea mai buna calitate!

Când ai reușit să faci un pas în selecția materiei prime, ești cu un pas înaintea concurenței!

Pe viitor intenționați să extindeți rețeaua de magazine?

Da, este un plan dar nu în perioada imediat următoare. Le luăm pas cu pas, să amortizăm investiția actuală și apoi ne vom gândi cum procedăm. Cert este o strategie a noastră.

Am două fete, una este studentă la arhitectură, cea mare la industria alimentară. Atunci când am decis să cumpăr și să dezvolt această locație (n. red. noua fabrică de mezeluri) m-am consultat cu ele, am discutat deschis dacă vor merge mai departe. Au fost încântate, vin cu mine sâmbăta și duminica, ne luăm costumele de lucru și punem efectiv mâna la treabă, etichetăm, spălăm lăzi, așezăm. LUCRĂM COT LA COT ÎMPREUNĂ!

M-a fascinat povestea de viață a omului Gabriel. Tot ce face aici este din pasiune și din dragoste pentru meserie. Am stat de vorbă cu omul care pe lângă condimente pune și iubire în tot ce face.

Așa am aflat că în anii studenției la hidrotehnică a început propria afacere cu o patiserie. Lucra doar noaptea. Să nu vă mire, Gabriel Barbu este patiser autorizat! Și pe deasupra afacerea aceea a avut succes, avea cozi !

Și azi mai vin oameni la măcelăria PION care îmi spun: „Domne, pateurile alea care le făceai mata altădată!”

A fost o perioada frumoasă. Viața are legile ei, rostul ei. Viața are felul ei de a pune virgule în jurul viselor. Alte drumuri, alte priorități, alte bătălii de dus. Așa am ajuns la cel ce astăzi are un brand, marca PION.

În timp, de la începuturile afacerii, am depășit toate greutățile. Nu prea am avut sâmbete și duminici libere. Nu a fost ușor. Am pornit pe o cale și am făcut tot ce a depins de mine să reușesc. Uneori am avut o ambiție deosebită să rezolv cu bine și situațiile neplăcute. Azi zâmbesc când îmi reamintesc.

Doar curajul, o familie care m-a susținut și ideea clară că vreau să fac produse de care să nu-mi fie rușine.

Noi facem produse pentru oameni care știu gustul adevărat. Ca la țară, ca pe vremuri!

Povestea omului din spatele afacerii este deosebită. De multe ori nu reușim să vedem adevărata față a lui. Fugim de lucrurile simple, ne afundăm tot mai mult în născociri, întrebări și frământări. Da de unde? Da de ce? Iar eu jurnalistul ce scrie aceste rânduri îmi permit cu voia dumneavoastră să vă fac o mărturisire – tratate și compendii despre munca cu omul încă nu a scris nimeni!

Ce vă doriți în nume personal?

Ce să îmi doresc? În primul rând să fiu sănătos. Apoi să le arătăm ploieștenilor că noi putem pe plan propriu aici și cu materia asta primă de foarte bună calitate să le dăm produse care nu cred că le găsesc în altă parte.

Noi le avem. Pământul ăsta al nostru dă gust la toate. Noi suntem o țară bogată. Avem tot ce ne trebuie!

Într-o industrie unde aproape totul s-a transformat într-o luptă, Gabriel Barbu și PION IMPEX rămân o promisiune împlinită.

Nu este o poveste despre cifre spectaculoase ci despre ambiție, încredere și lucruri făcute temeinic. Una care are nume, care nu cere aplauze, dar care livrează ceva autentic. Sinceritate în gust, respect pentru client și demnitate în afacere. Pune iubire în toate!

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Fabrica de mezeluri Pion și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Pion nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.