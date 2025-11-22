- Publicitate -
Cod galben de vânt în zona de munte din Prahova

cod galben de vânt
La munte se vor înregistra intensificări ale vântului care vor depăși la rafală 90...120 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă atenționare de cod galben de vânt pentru zona de munte din Prahova.

Atenționarea ANM este valabilă, sâmbătă, până la ora 12.00, în zona de munte din Prahova.

În acest interval, potrivit ANM, la peste 1800 de metri, se vor semnala intensificări ale vântului, temporar, cu viteze la rafală de 90…120 km/h.

„Viteza vântului depășește limita de funcționare pe tot traseul Gondolei Carp. Instalația nu pornește cu public”, au anunțat, sâmbătă dimineață, administratorii Gondolei Sinaia.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, sâmbătă, mercurul în termometre va urca până la 16 grade Celsius, iar temperatura minimă va fi de 9 grade Celsius.

Duminică, vremea parcurge un nou proces de răcire. Temperatura minimă va ajunge la 9 grade Celsius, iar temperatura minimă nu va depăși 1 grad Celsius. În plus, potrivit ANM, vom avea parte de un nou val de ploi.

