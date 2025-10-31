Antefix roman, descoperit în castrul roman de la Drajna, scanat 3D

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a anunțat, vineri, că a fost scanat 3 D un antefix roman, sec. II p.Chr, descoperit în castrul roman de la Drajna de Sus. Scanarea 3D a piesei a fost realizată în cadrul proiectului Identitatea Văii Teleajanului prin intermediul obiectelor arheologice.

Castrul roman de la Drajna de Sus atestă prezența și staționarea, în zonă, a mai multor unități militare romane. Pe lista descoperirilor efectuate în urma săpăturilor arheologice figurează inclusiv vestitele ștampile romane. (Detalii AICI)

„Scanarea 3D a piesei a fost realizată în cadrul proiectului Identitatea Văii Teleajanului prin intermediul obiectelor arheologice. Conservarea si promovarea patrimoniului local ca parte a patrimoniului national – o strategie de digitizare, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”, precizează Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Ornamentul din pământ ars era așezat la marginea inferioară a acoperișului, pe cornișa unui edificiu.