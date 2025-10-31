- Publicitate -
Observatorul PrahoveanViața Prahovei

Antefix roman, descoperit în castrul roman de la Drajna, scanat 3D

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
castrul roman

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a anunțat, vineri, că a fost scanat 3 D un antefix roman, sec. II p.Chr, descoperit în castrul roman de la Drajna de Sus. Scanarea 3D a piesei a fost realizată în cadrul proiectului Identitatea Văii Teleajanului prin intermediul obiectelor arheologice. 

- Publicitate -

Castrul roman de la Drajna de Sus atestă prezența și staționarea, în zonă, a mai multor unități militare romane. Pe lista descoperirilor efectuate în urma săpăturilor arheologice figurează inclusiv vestitele ștampile romane. (Detalii AICI)

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a anunțat scanarea 3 D, în cadrul proiectului Identitatea Văii Teleajenului, a unui antefix roman, sec. II p. Chr, descoperit în castrul roman de la Drajna de Sus.

- Publicitate -

„Scanarea 3D a piesei a fost realizată în cadrul proiectului Identitatea Văii Teleajanului prin intermediul obiectelor arheologice. Conservarea si promovarea patrimoniului local ca parte a patrimoniului national – o strategie de digitizare, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”, precizează Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Ornamentul din pământ ars era așezat la marginea inferioară a acoperișului, pe cornișa unui edificiu.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -