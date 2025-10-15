Cetățenii din Plopeni trebuie să își reînnoiască contractele pentru parcare

Cetățenii Orașului Plopeni care au contracte de închiriere active pentru parcare sunt rugați să se prezinte la sediul primăriei pentru actualizarea datelor.

În data de 14 octombrie 2025, reprezentanții Primăriei Orașului Plopeni au făcut apel către cetățeni ca în termen de 60 de zile să se prezinte la sediu ( la mansardă, compartimentul Protecție civilă/ Administrație Publica locală), cu următoarele documente în vederea actualizării datelor: copie certificat identitate, copie certificat de înmatriculare a autovehiculului (talon), iar pentru persoanele juridice, pe lângă documentele menționate mai sus și copie CUI și actul de proprietate/ Contract de închiriere imobil.

Programul de funcționare cu publicul este de luni până joi, în intervalul 07:30-16:00 și vineri între 07:30-13:30.

Documentele pot fi transmise, de asemenea, și online, la adresa de email [email protected].