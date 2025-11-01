- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
pompier
Foto cu caracter ilustrativ

O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, în jurul orei 12.00, într-un apartament dintr-un bloc din Timișoara. Aproape 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri de gradul I și II pe 30 – 40% din corp.

- Publicitate -

Explozia s-a produs la parterul unui bloc situat pe strada Cerna din Timișoara, potrivit ISU Timiș.

La fața locului au intervenit pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, cu două autospeciale și mai multe echipaje SMURD.

- Publicitate -

În urma exploziei, un bărbat a suferit arsuri de gradul I și II, pe aproximativ 30 – 40% din corp. Victima a fost preluată și transportată la spital.

Aproximativ 60 de persoanes s-au autoevacuat.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -