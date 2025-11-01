Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara

O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, în jurul orei 12.00, într-un apartament dintr-un bloc din Timișoara. Aproape 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri de gradul I și II pe 30 – 40% din corp.

Explozia s-a produs la parterul unui bloc situat pe strada Cerna din Timișoara, potrivit ISU Timiș.

La fața locului au intervenit pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, cu două autospeciale și mai multe echipaje SMURD.

În urma exploziei, un bărbat a suferit arsuri de gradul I și II, pe aproximativ 30 – 40% din corp. Victima a fost preluată și transportată la spital.

Aproximativ 60 de persoanes s-au autoevacuat.