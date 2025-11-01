Wizz Air lansează 11 rute noi din București

Wizz Air, cel mai mare operator low-cost din România, a lansat în această săptămână rute noi din România. Astfel, acompania a pus în aplicare cea mai amplă extindere a rețelei sale de până acum pentru sezonul de iarnă. În această săptămână, compania aeriană a inaugurat 25 de rute din București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Brașov și Sibiu, 11 dintre acestea fiind cu plecare din București.

- Publicitate -

Astfel, între 26 și 29 octombrie, Wizz Air lansează 11 rute de la București Otopeni către Erevan (Armenia), Praga (Cehia), Turku (Finlanda), Bordeaux, Paris Orly (Franța), Berlin, Köln (Germania), Pescara (Italia), Gdansk (Polonia), Porto (Portugalia) și Bratislava (Slovacia).

Totodată, Wizz Air a alocat deja a doua aeronavă bazei operaționale din București Băneasa și, începând cu 26 octombrie, a relocat nouă rute de pe Otopeni pe Băneasa, cinci dintre ele urmând să fie operate exclusiv de la aeroportul secondar din București.

- Publicitate -

Cele nouă rute de care pasagerii se pot bucura de la Aeroportul Băneasa sunt Bruxelles Charleroi (Belgia), Milano Bergamo, Torino (Italia) și Barcelona (Spania), alături de conexiunile complet relocate către Nisa (Franța), Frankfurt Hahn, Memmingen (Germania), Atena (Grecia) și Basel (Elveția).

Biletele sunt puse în vânzare deja pe site-ul companiei aeriene.