Peste 8.700 de infracțiuni în Prahova, în ultimele 9 luni

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Foto cu caracter ilustrativ

În perioada ianuarie-septembrie 2025, 8.774 de infracțiuni au fost sesizate la nivelul județului Prahova, cu 1.17% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. 

Pe linia infracțiunilor contra persoanei, au fost sesizate 2690 de infracțiuni, fiind înregistrată o scădere de 11,37 % față de perioada anului 2024, cele mai mari diminuări fiind înregistrate la faptele de loviri sau alte violențe, precum și la vătămările corporale din culpă. Totodată, se remarcă o scădere a infracțiunilor de violență domestică.

Pe linia infracțiunilor contra patrimoniului, au fost sesizate 3349 infracțiuni, din care aproximativ 45% sunt reprezentate de infracțiunile de furt, în timp ce faptele de distrugere și tâlhărie au înregistrat scăderi.

Fraudele comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, în primele 9 luni ale anului 2025 au fost înregistrate 179 fapte, ceea ce determină o scădere cu 15,59%.

Infracționalitatea stradală s-a redus cu peste 15%, cele mai multe fapte fiind comise în timpul zilei și aproape un sfert dintre acestea fiind descoperite în flagrant.

Din totalul infracțiunilor stradale, 25,33% au fost descoperite în flagrant.

Analiza mediului de comitere arată că, în mediul urban, infracționalitatea a rămas relativ constantă, cu o ușoară scădere generală și cu o reducere accentuată a infracțiunilor contra persoanei. În mediul urban au fost sesizate 54,80 % din totalul infracțiunilor.

În mediul rural, infracționalitatea totală a scăzut cu peste 3%.

Pe parcursul perioadei analizate, polițiștii prahoveni au dispus mai multe măsuri preventive, în creștere față de anul precedent, fiind intensificate acțiunile operative și activitățile de control.

