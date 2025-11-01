Starețul de la Turnu are în continuare nevoie de ajutor

La mai bine de doi ani de la incendiul în urma căruia chiliile călugărilor, casa egumenească (sala tronului) și zeci de obiecte bisericești au fost pierdute, Mănăstirea Turnu începe să renască din propria cenușă. Starețul Valentin, omul care spune că „Dumnezeu a dat și tot Dumnezeu a luat”, are nevoie în continuare de ajutor pentru reconstruirea lăcașului de cult. Cel mai mult duce dorul atelierelor pentru copii, care umpleau de lumină, veselie și inocență locul.

În noaptea aceea de 5 spre 6 iunie 2023, când a văzut flăcările violente, starețul mănăstirii mărturisea că l-a rugat pe Dumnezeu, în momentele în care focul părea să înghită totul, să nu îi ia vreun om. Și nu i-a luat. Asta îl fericește și azi cel mai mult. În rest, spune duhovnicul, „tot ce e bun lumesc, material, poate fi refăcut. Numai viața omului nu poate adusă înapoi”.

Mozaicul Maicii Domnului cu pruncul în brațe a fost topit de foc în acea noapte de vară. Alte zeci de obiecte bisericești, cu o valoare inestimabilă, au fost și ele înghițite de flăcări. Singura pisanie săpată în piatră care atesta ctitorirea bisericii de către Vlad Ţepeș a fost distrusă în incendiul violent. Biserica Domnească ridicată de voievod în urmă cu 563 de ani a scăpat, însă, intactă.

Ușor ușor, a început recosntrucția lăcașului, cu bani din donații să sponsorizări. Starețul Valentin e încrezător că, în aproximativ doi ani, nu se va mai vedea nicio urmă a dezastrului din acea noapte de iunie. Are, însă, în continuare nevoie de ajutorul tuturor oamenilor de bine.

„Unde altădată era joacă, zâmbet și creație… acum este tăcere. La Mănăstirea Turnu, atelierele pentru copii erau o bucurie pentru suflet – încondeiam ouă, realizam păpuși și tablouri din lână împâslită, pregăteam decorațiuni de sărbători, învățam meșteșugul olăritului și al cojocăriei. Râdeam, învățam, eram împreună. După incendiu, Sala Tronului care găzduia aceste evenimente a fost distrusă.

Ne este dor de locul nostru de întâlnire și am vrea să putem spune că ne vom revedea curând în acest cadru, dar pentru asta, avem nevoie de sprijinul tău. Ajută-ne să reconstruim locul în care copiii au cunoscut liniștea și frumusețea lucrului făcut cu mâinile lor.

Donează pe donatii.turnu.ro

Piatră cu piatră. Inimă cu inimă.

Se ridică Mănăstirea. Se ridică și omul”, este mesajul starețului Valentin.