FK Csikszereda – FC Petrolul. Meci greu în deplasare la Miercurea Ciuc

Cu șase puncte acumulate după ultimele două etape, „lupii” susțin, vineri, de la ora 17.00, un nou examen important în deplasare, la Miercurea Ciuc. Partida cu FC Csikszereda le poate aduce elevilor lui Eugen Neagoe evadarea din subsolul clasamentului.

„Va fi un meci greu, pentru că vom întâlni una dintre cele mai în formă echipe ale momentului.

Le-am urmărit toate meciurile, am văzut că pierd foarte greu și, cu siguranță, au meritat rezultatele din ultima perioadă, pentru că au avut jocuri dificile și au reușit să treacă cu bine peste ele”, a spus Neagoe înainte de deplasarea la Miercurea Ciuc.

„Lupii își doresc victoria

„Lupii” își doresc, însă, o nouă victorie, pentru a a reuși să iasă din subsolul clasamentului, în condițiile în care au reușit să obțină șase puncte valoroase după ultimele două etape.

„Practic, dacă nu vom câștiga la Miercurea Ciuc se poate spune că am obținut degeaba ultimele victorii, pentru că tot acolo vom fi în clasament.

Sper că au înțeles și știu că vom întâlni o echipă solidă, care face foarte bine și faza defensivă, o formație reactivă, care pleaca foarte bine pe contraatac atunci când are spații, așa că trebuie să fim foarte atenți.

Îmi doresc să arătăm ca o echipă solidă, puternică, să facem faza defensivă perfect, să nu primim gol și, bineînțeles, să reușim să marcăm”, a mai spus tehnicianul petroliștilor.

Neagoe a anunțat că din lot nu vor face parte Guilherme, dar nici Boțogan.

La Miercurea Ciuc, cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori, de fiecare data Petrolul impunându-se cu acelasi scor: 2-1, în edițiile Ligii 2 din 2019-2020 și 2020-2021.

Partida de vineri va începe la ora 17.00 și va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Horațiu Mircea Feșnic (Cluj Napoca) – Valentin Avram (București) și Alexandru Cerei (Cluj Napoca).

Rezervă: Vlad Baban (Iași). Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru (Galați) și Stelian Slabu (Brașov). Observatori: Adrian Vidan (București) și Ioan Mironaș (Piatra Neamț).