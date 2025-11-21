- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Poveștile marilor campioni, într-o expoziție unică la Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica
afis sicar museum

SICAR Museum și-a deschis, astăzi, porțile la Sala Coloanelor de la Palatul Culturii! Tricouri legendare, autografe rare, obiecte care au scris istorie și o mulțime de surprize vă așteaptă într-un muzeu dedicat pasionaților de sport.

- Publicitate -

Printre obiectele expuse se numără tricourile purtate de mari fotbaliști români precum Hagi, Balaci, Mutu la echipa națională, mănușile de box ale lui Mike Tyson și multe alte surprize.

Expoziția se desfășoară după următorul program:

- Publicitate -

Vineri, 21 noiembrie: 11:00 – 18:00
Sâmbătă, 22 noiembrie: 10:00 – 20:00
Duminică, 23 noiembrie : 10:00 – 18:00

”Vino să descoperi un univers al emoțiilor, al poveștilor adevărate și al momentelor care au făcut lumea sportului să vibreze” este mesajul organizatorilor.

Mai multe despre această expoziție aici: Tricourile legendelor ajung la Ploiești

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ce firmă din Prahova este acuzată de ANAF că fabrica ilegal țigări electronice

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii antifraudă au descoperit ieri în Prahova o fabrică...

Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că,...

Patinoar cu obstacole, la Ploiești: statuie, tufe și patru stâlpi de iluminat

Oana Stoica Oana Stoica -
Am ajuns astăzi în centrul Ploieștiului exact la timp...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -