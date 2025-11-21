Poveștile marilor campioni, într-o expoziție unică la Ploiești

SICAR Museum și-a deschis, astăzi, porțile la Sala Coloanelor de la Palatul Culturii! Tricouri legendare, autografe rare, obiecte care au scris istorie și o mulțime de surprize vă așteaptă într-un muzeu dedicat pasionaților de sport.

Printre obiectele expuse se numără tricourile purtate de mari fotbaliști români precum Hagi, Balaci, Mutu la echipa națională, mănușile de box ale lui Mike Tyson și multe alte surprize.

Expoziția se desfășoară după următorul program:

Vineri, 21 noiembrie: 11:00 – 18:00

Sâmbătă, 22 noiembrie: 10:00 – 20:00

Duminică, 23 noiembrie : 10:00 – 18:00

”Vino să descoperi un univers al emoțiilor, al poveștilor adevărate și al momentelor care au făcut lumea sportului să vibreze” este mesajul organizatorilor.

Mai multe despre această expoziție aici: Tricourile legendelor ajung la Ploiești