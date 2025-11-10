Asociația pentru Transparență în Comunitate: Consumul nesupravegheat de jocuri și internet al copiilor, temă de workshop în școala gimnazială Nedelea

Școala gimnazială din satul Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, a facilitat participarea părinților copiilor de gimnaziu (cu vârste între 10-15 ani) la workshopul “Online-ul pentru copii, între pericol și resursă”, susținut de reprezentanți ai Asociației pentru Transparență în Comunitate (APTC).

Pe parcursul a aproape două ore, părinții prezenți la întâlnire au discutat cu psihoterapeutul Eugenia Popovici, Mirela Mihai – jurnalist și coordonator de proiect și cu Ciprian Pap – jurnalist și expert în IT despre soluții la problemele pe care le întâmpină familiile privind timpul petrecut de copii în online.

O bună parte a discuțiilor s-a focusat asupra pericolelor la care sunt expuși tinerii în timpul navigării online nesupravegheate și cum să recunoască dacă copiii lor sunt victime ale diferitelor tipuri de abuz.

Au aflat câte ore este indicat să petreacă un copil de gimnaziu pe telefon/tabletă/laptop zilnic sau cum interferează conținutul online cu vârsta adolescenței – ce efecte poate avea asupra unui preadolescent sau unui adolescent consumul de conținut inadecvat vârstei sale.

Specialiștii asociației au adus în atenția părinților situații în care bullyingul, hărțuirea, accesarea de conținut neadecvat sau reclamele targhetate pe copii au efecte nocive asupra comportamentului și evoluției celor mici pe termen lung.

De asemenea, le-au fost expuse noțiunile de bază pentru a recunoaște cele mai întâlnite consecințe ale lor: depresie, anxietate, izolare socială, insomnii, tulburări alimentare etc.

Unul dintre subiectele care au captat atenția și implicarea participanților a fost secțiunea de soluții pentru părinți despre cum să acționeze pentru a scurta timpul petrecut de copii pe device-uri fără a altera relația cu ei.

Susținut de APTC în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și Observatorul Prahovean, proiectul “Online-ul pentru copii, între pericol și resursă” își dorește să aducă părinților un plus de informații și soluții clare pe care să le poată aplica în relația cu proprii copii, pentru ca cei mici să fie protejați în mediul digital.

Proiectul se va derula pe parcursul întregului an școlar în mai multe școli din Prahova care s-au înscris în acest program.

Dacă reprezinți o școală sau dacă ești părinte interesat și crezi că un astfel de workshop poate fi util și pentru școala în care învață copilul tău, trimite-ne un e-mail cu cererea ta pe adresa [email protected]. Detalii despre proiectele APTC găsiți și pe pagina noastră de Facebook.