„Adoptă” un glob pentru copiii nevoiași din Dumbrava

„Adoptă un glob” este inițiativa ingenioasă a unei asociații din satul Dumbrava, prin care se dorește strângerea de fonduri pentru a putea face fericiți, de Crăciun, 65 de copii de grădiniță, proveniți din familii nevoiașe.

„Proiectul Bucuria Bradului este unul de suflet, cu care ne bucurăm să încheiem fiecare lună decembrie. Vrem ca și anul acesta să aducem zâmbete pe chipurile copiilor preșcolari din satul Dumbrava.

Sunt 65 de micuți, cu vârste între 3 și 6 ani, proveniți din familii cu posibilități financiare modeste. Prin acest proiect, fiecare dintre noi poate deveni un mic spiriduș al Moșului”, a transmis Oana Preda, cadru didactic, inițiatoarea proiectului.

Ce este inedit la acest demers e faptul că fiecare persoană care vrea să facă o bucurie copiilor de la grădinița din Dumbrava poate „adopta” un glob alb, contra sumei de 55 de lei, oferind, astfel, unui copil un cadou de Crăciun plin de emoție, căldură și bucurie.

Cu acei bani vor fi cumpărate jucării și dulciuri pentru micuții care îl vor aștepta așa cum se cuvine pe Moș Crăciun.

Împreună vor împodobi bradul în care vor străluci globurile „adoptate”, pe care vor fi trecute numele tutoror donatorilor.

„Ne mai-au rămas 41 de globuri de <adoptat>, pentru a-i face fericiți pe toți cei 65 de copii. Fiecare glob înseamnă un vis împlinit, o surpriză sub brad și o amintire frumoasă pentru un copil care merită să creadă în magie”, a mai transmis Oana Preda.