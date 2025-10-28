Mărturia lui Oliviu: „Soția mea a murit cu zile din cauza spitalului din Sinaia”

„Soția mea a murit cu zile din cauza spitalului din Sinaia”. Sunt cuvintele pline de durere ale lui Oliviu Secăreanu, bărbatul din Bușteni care acuză acum medicii de malpraxis, susținând că va merge în instanță și va face tot ce îi stă în putere pentru a-i face dreptate soției sale.

Claudia, o tânără de 34 de ani, a murit, duminica trecută, la Spitalul Fundeni din București, din cauza complicațiilor apărute în urma unei operații de colecistectomie, suferite pe 26 septembrie 2025, la unitatea spitalicească din Prahova.

Din nefericire, spune Oliviu Secăreanu, intervenția medicilor din Capitală a fost tardivă. „70% din ficatul ei era o pungă cu puroi, a fost nevoie de rezecție. Ulterior, însă, a făcut AVC și a decedat”, a povestit bărbatul.

Povestea Claudiei Secăreanu nu părea să fie una care să se încheie tragic. O operație de rutină a adus-o, în septembrie, la spitalul din Sinaia.

„În prima săptămână, am fost informat că evoluţia este favorabilă, cu toate că ea continua să aibă dureri. Pe 13 octombrie a fost externată. Ni s-a spus că e bine și că sunt firești durerile postoperatorii. La externare, a fost lăsată cu o sondă de drenaj abdominal montată, acoperită doar cu un pansament.

Pe 14 octombrie am mers la control cu ea, tot la medicul care a operat-o la spitalul din Sinaia. În urma unui ecograf, acesta ne-a transmis că trebuie să mergem la Spitalul Fundeni, adică la o unitate de nivel superior. Ceea ce am și făcut.

Când i s-au făcut investigațiile, medicii din Capitală au rămas șocați. Țin minte, un doctor absolut remarcabil m-a chemat în birou și mi-a spus atât: situația este critică. Are infecție la ficat și trebuie operată urgent. A fost dusă în sală și mi s-a părut suspect, fiindcă a fost ținută mai bine de șase ore. Mi-am dat seama că situația e foarte gravă.

La ieșirea din sala de operație mi s-a transmis că i-a fost extirpat 70% din ficat , era o pungă de puroi. Soția mea era galbenă din cap până în picioare, inclusiv unghiile i se îngălbeniseră.

Din cauza faptului că funcțiile ficatului erau slăbite post operator, a suferit, însă, un AVC, care i-a fost fatal. Claudia, soția mea a murit duminica trecută, pe 26 octombrie, în jurul prânzului.

Operația efectuată la spitalul din Sinaia a fost o operaţie de rutină la fiere. E clar că intervenția nu a decurs aşa cum trebuie. De ce de-abia după mai bine de două săptămâni, ne-au trimis la spitalul Fundeni din Capitală, când ea era deja în stare foarte gravă?! De ce nu ne-au spus mai devreme?! Claudia putea fi salvată. Este clar malpraxis și nu voi lăsa lucrurile așa”, ne-a povestit Oliviu Secăreanu, soțul Claudiei.

Un om devastat de durere, mai ales că fiica celor doi, în vârstă de doar 9 ani, nu a aflat nici până la acest moment că mama ei nu mai este. Copila, ne-a mai relatat tatăl, suferă de tulburare de spectru autist, și primește consilere psihologică cde mai bine de șase ani. Mama, Claudia, a renunțat la serviciu pentru a-i fi fetiței asistent personal.

„Nu știu cum vă voi descurca. Voi fi nevoit să renunț la serviciu pentru a fi eu însotițor al copilului. Psihologii mi-au recomandat să îi dau vestea pas cu pas, pentru a nu suferi un șoc”, ne-a mai mărturisit Oliviu Secăreanu, care așteaptă acum să fie contactat de către cei de la INML pentru procedura de autopsie a soției sale.

Bărbatul este hotărât să nu lase lucrurile așa. Vrea ca cei vinovați de moartea Claudiei, atât medicul care a operat-o, cât și întreg colectivul de cadre, care a avut acces la fișa ei, care au văzut în ce stare era și nu au luat nicio măsură timp de mai bine de două săptămâni, să fie trași la răspundere.

Între timp, la Spitalul Orășenesc din Sinaia a fost declanșată o anchetă internă, iar pe 27 octombrie, o echipă a DSP Prahova a mers în control, rezultatul anchetei urmând să fie făcut public după ce datele vor fi transmise în primă fază la Inspecția Sanitară de Stat București.