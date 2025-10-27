Control al DSP Prahova la spitalul din Sinaia, după acuze de malpraxis

Control al Direcției de Sănătate Publică Prahova la Spitalul Orășenesc din Sinaia, după ce o tânăra de 34 de ani, care a trecut printr-o operație la începutul lunii octombrie la spitalul din oraș și care, ulterior, a ajuns la Fundeni în stare gravă, a murit. Paralel cu controlul DSP are loc și o anchetă internă pentru a se stabili toate circumstanţele acordării serviciilor medicale”.

O femeie din Buşteni a ajuns în stare critică la Spitalul Fundeni din București, după ce, în urmă cu ceva vreme a suferit o intervenţie chirurgicală de rutină.

Familia tinerei în vârstă de 34 de ani a reclamat faptul că, la scurt timp de la externare, după mai bine de două săptămâni petrecute în spitalul din Sinaia, aceasta a ajuns în stare extrem de gravă la spitalul Fundeni, unde a fost diagnosticată și cu alte afecțiuni, nedepistate la Sinaia, fiind menţinută în viaţă doar cu ajutorul aparatelor.

Duminică seară, soţul femeii a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că tânăra a murit în cursul după-amiezii.

Anterior decesului, conducerea Spitalului Orăşenesc Sinaia a remis un comunicat prin care și-a exprimat regretful, menționând, totodată, că „suntem deschiși verificărilor de către instituțiile abilitate a tuturor condițiilor în care s-au acordat servicii medicale la prezentarea în urgență și pe baza datelor medicale disponibile din declarațiile pacientei, diagnosticelor respectiv tratamentelor cronice din antecedente”. Reacția integrală a spitalului poate fi citită AICI.

La o zi după decesul tinerei de 34 de ani, la nivelul instituției a fost declanșată o anchetă internă, care, din spusele managerului Mariana Miu, are loc în paralel cu un control al reprezentanților DSP Prahova, aflați, la această oră, la spitalul din Sinaia.

Directorul Direcției de Sănătate Publică Prahova, Cătălin Albu, a confirmat prezența echipei în teren, însă, nu a putut să ofere alte informații. „Nu pot face nicio declarație la această oră până când nu este finalizat controlul. Rezultatul va fi transmis Inspecției Sanitare de Stat de la București, urmând ca, uterior, să fie remis un comunicat cu privire la ceea ce s-a descoperit la spitalul din Sinaia”.