Acuzații de malpraxis: Tânăra operată la Sinaia a murit la spitalul Fundeni

Tânăra de 34 de ani care a trecut printr-o operație la începutul lunii octombrie la Spitalul Orășenesc Sinaia și care ulterior a ajuns la spitalul Fundeni în stare gravă a murit. 

Anunțul a fost făcut duminică seară de către soțul femeii.

Vă reamintim că sâmbătă după amiază reprezentanții Spitalului Orășenesc Sinaia au emis un comunicat de presă în urma acuzațiilor lansate de familie

Familia tinerei a reclamat că aceasta a ajuns în stare critică la Fundeni, unde a fost diagnosticată și cu alte afecțiuni, nedepistate la Sinaia.

Duminică seară, soțul femeii a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că aceasta a murit.

Vom reveni cu detalii

