Țeapă pentru șoferi la plata amenzii pentru rovinietă. ”Am achitat de două ori aceeași sancțiune!”

Un cititor care s-a trezit cu contul blocat atrage atenția asupra unei probleme cu care se confruntă zilnic sute de șoferii care primesc prin poștă amenda pentru lipsa rovinietei: în procesul verbal nu este trecut contul IBAN pentru plata sancțiunii.

Cei care plătesc online amenda pentur lipsa rovinietei, ca să evite cozile de la Trezorerie, pot avea surpriza de a se trezi cu conturile blocate. Motivul? Procesul verbal nu conține contul în care șoferul trebuie să achite contravaloarea sancțiunii!

A pățit-o un cititor, care, înainte să achite online amenda, a sunat la ANAF unde i s-a comunicat un cont ce s-a dovedit ulterior ca fiind eronat.

”M-am trezit după un an cu contul blocat, deși achitasem 125 de lei în 48 de ore amenda pentru rovinietă. Când m-am interesat cum s-a ajuns aici, am aflat că, de fapt, contul indicat telefonic de o angajată de la ANAF nu era cel bun, astfel încât am fost nevoit să mai plătesc odată întreaga sumă, de 250 de lei. Culmea, pe somația de plată exista contul IBAN în care să fac plata, însă nu și în procesul verbal primit inițial”, ne-a transmis A.P.

Așa cum se poate vedea din documentul de la finalul articolului, în procesul verbal de constatare a contravenției scrie că plata se face la Trezorerie, fără să fie menționat și contul pentru plata online!

Pentru a nu ajunge în situația de a plăti într-un cont greșit amenda pentru rovinietă, trebuie să accesați soit-eul ANAF, unde veți găsi conturile IBAN pentru “Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate”.

De exemplu, la Trezoreria Ploiești, contul pentru plata rovinietei este RO33TREZ5212035010102XXX.

După ce ați efectuat plata online în contul CORECT, la detalii treceți numarul de proces verbal / data ridicarii plicului si numarul de autoturism.

Și asta nu e tot! Dovada plății amenzii trebuie transmisă prin poștă, cu confirmare de primire la sediul Cestrin din Bd. Iuliu Maniu 401A, Sector 6, Bucureşti, România sau la numarul de fax : +(40)21.315.15.84.

Nu uitați să păstrați documentele în original pentru a nu vă trezi în situația de a plăti încă odată amenda respectivă.

Pentru alte detalii privind plata amenzii puteți apela emitentul acesteia, Cestrin, la numarul : +(40)21.317.11.25