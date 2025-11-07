Înființarea asociațiilor și fundațiilor va deveni mai facilă și mai rapidă. Observatorul Prahovean publică un interviu cu George Șerban, deputat PNL de Prahova.

- Publicitate -

Reporter: Domnule deputat, care este scopul urmărit de inițativa legislativă depusă miercuri la Camera Deputaților?

George Șerban: Am depus o inițiativă de completare a OG 26/2000, privind asociațiile și fundațiile, care prevede crearea unei platforme electronice naționale gestionate de Ministerul Justiției pentru verificarea și rezervarea denumirilor asociațiilor, fundațiilor și federațiilor.

- Publicitate -

Concret, ce noutăți aduce modificarea pe care o faceți cadrului legal din anul 2000?

Pe scurt, se digitalizează procedura de verificare a disponibilității și rezervarea denumirilor ONG-urilor. Prin platforma Ministerului Justiției, întreaga procedură se va putea realiza online, rapid și transparent, eliminând birocrația excesivă și reducând timpul de procesare. Mai exact – poți depune cererea și actele aferente online și primești dovada disponibilității/rezervării tot online.

Ce v-a determinat să promovați acest proiect? De ce acum?

- Publicitate -

Precum știți, eu sunt la primul mandat de parlamentar, însă experiența de secretar de stat la Ministerul Justiției și discuțiile avute de-a lungul timpului cu oamenii care au înființat ONG-uri (asociații, federații sau fundații) conduceau la aceeași concluzie : birocrație, multe hârtii, timpi mari de așteptare. Anul acesta, în vară, pe fondul unor discuții avute cu colegii deputați despre digitalizare, mi-am propus să studiez domeniul, să văd ce se poate face. Și am constatat că putem replica, fără costuri mari, procedura digitală care se aplică firmelor.

Care sunt beneficiile principale ale proiectului?

Eficiență – reducerea timpului de procesare și a pașilor birocratici. Transparență – acces public și în timp real la baza de date privind denumirile rezervate. Accesibilitate – posibilitatea efectuării procedurii integral online, inclusiv pentru cetățenii din diaspora. Reducerea costurilor administrative – atât pentru cetățeni, cât și pentru instituțiile publice. Aliniere la obiectivele de transformare digitală a administrației publice. Avantajele vor fi simțite la nivel general, nu doar de către societatea civilă iar, pe de altă parte, multe asociații și fundații activează local, pe subiecte foarte concrete. Așa fiind, în noul cadru legal, dezvoltarea comunităților locale este substanțial accelerată.

- Publicitate -

Cine vă sprijină în acest demers?

În primul rând, cei împreună cu care am propus modificarea, respectiv colegii mei deputați liberali Alina Gorghiu și Ionel Bogdan. În al doilea rând, grupul parlamentar al PNL.

Apoi, aștept sprijin de la toți parlamentarii pentru simplul motiv că digitalizarea serviciilor publice este un proces pe care nimeni nu-l respinge, este o tendință firească într-o lume în care digitalul are o evoluție accelerată.

- Publicitate -

Nu văd de ce ar exista argumente împotriva proiectului câtă vreme aduce doar avantaje de timp și costuri, transparență și modernitate, fără a genera cheltuieli sau alt gen de inconveniente semnificative. Sunt încrezător că proiectul va avea o largă susținere parlamentară pentru că nu urmărește altceva decât creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor.