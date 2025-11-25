- Publicitate -
De ce nu a fost doborâtă drona care s-a ”plimbat” prin România

Marius Nica
Autor: Marius Nica
drona prabusita vaslui
Dronă prabușită în județul Vaslui. Sursa foto: Antena 3

O dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită prăbușită în ocalitatea Puiești, județul Vlaslui, după ce a fost urmărită de mai multe aeronave de luptă.

Ministrul Apărării susține că piloții au evitat să o doboare din cauza riscului producerii unor victime și pagube colaterale, deși aveau această aprobare.

„Armata română și avioanele germane au încercat să o dea jos. A fost găsită o dronă în Vaslui, în localitatea Puiești, este fără încărcătură explozivă. Uitându-ne la date e probabil aceeași dronă pe care avioanele de vânătoare au încercat să o dea jos. Ea a căzut singură, nu a fost doborâtă.

De două ori s-au ridicat avioane Eurofighter și două F-16. Nu au tras, dar au avut permisiunea. Nu s-au întrunit condițiile pentru doborâre. Mi-aș fi dorit să o fi dat jos, sunt sigur că și piloții și-ar fi dorit să o dea jos în siguranță.

Voi vedea raportul misiunii. Dar analizând potențialele daune colaterale foarte probabil piloții au ales să nu o angajeze”, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.

Detalii aici: Drona care a ajuns în România s-a prăbușit în Vaslui

