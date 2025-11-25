Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al României

Forțele Aeriene Române au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării Naționale. Au fost emise mesajeRo-Alert, fiind ridicate mai multe aeronave de luptă de la sol.

UPDATE

O dronă rusească înaintează pe teritoriul României, dinspre județul Galați spre județul Vrancea. Anunțul a fost făcut la Digi 24 de Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN. Aeronavele de luptă ridicate de la sol monitorizează ținta și au ordin să o doboare.

”Un mesaj RO-Alert a fost transmis și pentru estul județului Vrancea, a anunțat purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel. Avioanele sunt încă în aer și monitorizează situația. Nu au fost raportate incidente, a precizat el. Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană”, a spus Pavel.

Știrea inițială

Comunicatul MApN

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, jud Tulcea. La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României. La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta. În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: “Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”