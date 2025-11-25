Drona care a ajuns în România s-a prăbușit în Vaslui

Drona care a survolat timp de mai multe ore spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Vaslui. Ministrul Apărării precizează că nu avea încărcătură explozibilă și afirmă că “și-ar fi dorit ca aceasta să fi fost doborâtă” de avioanele românești și germane, dar susține că piloții au ales să nu o doboare.

Ministrul Apărării a explicat în fața jurnaliștilor că o dronă a fost găsită în județul Vaslui, în zona localității Puiești, precizând că este vorba cel mai probabil de aceeași dronă care a survolat spațiul aerian al României timp de mai multe ore.

Autoritățile de la Chișinău anunță că șase drone au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață.

“Avem o nouă provocare a Rusiei la adresa României. Am primit informația că o dronă a fost găsită în Vaslui, fără încărcătură.

S-a prăbușit singură, nu s-a tras în ea. Ori a pierdut comanda, ori a rămas fără combustibil. Este probabil aceeași dronă pe care au vrut avioanele să o dea jos. Mi-aș fi dorit să fie doborâtă. Nu au tras în dronă.

Ca de fiecare dată, voi discuta cu piloții. Probabil, după ce au analizat potențialele daune colaterale în cazul în care ar trage, au ales să nu angajeze”, a declarat Ionuț Moșteanu.

sursa foto: stiripesurse.ro