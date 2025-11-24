Protest al angajaților din Penitenciarul Ploiești

Sindicaliștii din Penitenciare au declanșat astăzi acțiuni de protest în toate unitățile din țară. La Ploiești, cei care participă la protest refuză să presteze ore suplimentare.

Potrivit unui comunicat oficial, toți polițiștii de penitenciare vor refuza munca suplimentară, iar organizațiile sindicale vor exprima în scris dezacordul pentru depășirea plafonului maximal de 180 de ore suplimentare anual prevăzut de lege.

”În absența resurselor umane necesare, funcționarea Poliției Penitenciare este dependentă de prestarea muncii suplimentare de către polițiștii de penitenciare, într-un volum imens, unic în România, plafonul maximal legal de 180 de ore anual fiind depășit încă din luna iunie în majoritatea unităților.

Simpla exercitare a dreptului legal de a refuza în scris prestarea de muncă suplimentară generează blocaje grave ale activităților din sistemul penitenciar. În susținerea revendicărilor, vor fi organizate și acțiuni de protest” au transmis sindicaliștii.

Contactat de Observatorul Prahiovean, Costin Stoica, președintele SNPP Ploiești, a declarat: ”Fiind pe finalul lunii noiembrie 2025, este practic ultima șansă pentru o reacție solidă la perspectivele sumbre pe care premierul României ni le garantează pentru anul viitor, reacție la care suntem obligați, ca organizații sindicale din Poliția Penitenciară.

Dacă vom aștepta materializarea concretă a amenințărilor lui Bolojan în bugetul aprobat pe 2026, reacțiile ulterioare vor fi inutile. Vrem garanții ferme că posturile din Poliția Penitenciară nu vor avea de suferit și că drepturile salariale ale polițiștilor de penitenciare nu vor fi diminuate!

În loc să mărească schema de personal din sistemul penitenciar, corelat cu extinderea capacității de deținere, în loc să deblocheze ocuparea posturilor vacante pentru a face față misiunilor în creștere și pentru a diminua numărul enorm de ore suplimentare care scad speranța de viață în operativ cu peste 10 ani, guvernanții sunt preocupați doar de noi și noi tăieri!

Ne-am săturat de această amenințare continuă sub care trebuie să ne desfășurăm zilnic activitatea și să facem performanță. Pentru ca da, este o adevărată performanță să menții un sistem funcțional cu 13.000 de salariații din aproximativ 25.000 necesari conform standardelor actualizate.

Noi cei 13.000 de polițiști de penitenciare, ținem în viață artificial, un sistem muribund care va intra în colaps în doar câteva zile prin simpla manifestare practica a unui drept legal: refuzul de a mai presta muncă suplimentară, inițiat unitar la nivel de sistem, de toți polițiștii de penitenciare, sub coordonare și protecție sindicală!”

Printre revendicările sindicaliștilor se numără: stoparea oricăror demersuri de reorganizare a unor unități din Poliția Penitenciară, qsigurarea bugetului necesar pentru plata tuturor drepturilor salariale în anul 2026, fără eliminarea sau diminuarea unor elemente ale sistemului de salarizare al polițiștilor de penitenciare, stoparea inițiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat, ceșterea numărului de posturi prevăzute pentru Poliția Penitenciară, corespunzător cu standardele de resurse umane precum și cu extinderea capacității de deținere și deblocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din Poliția Penitenciară.

În calendarul protestelor figurează și mitinguri la sediile penitenciarelor, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor si la sediul Ministerului Justiției.