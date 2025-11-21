AUR a plătit un milion de euro pentru o zi de reclamă la Realitatea Plus

Autoritatea electorală Permanentă (AEP) a formulat o plângere penală împotriva AUR. Instituția a refuzat să deconteze, din bani publici, un milion de euro pentru o zi de promovare la postul Realitatea Plus.

Informația a fost dezvăluită de snoop.ro, care precizează că 450.000 de euro din această sumă a fost plătită de AUR pentru emisiunea Ancăi Alexandrescu.

Potrivit hotnews.ro, un calcul arată că, potrivit sumei de 450.000 de euro plătite de AUR pentru emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, valoric în cele două ore la Realitatea Plus ar fi putut fi difuzate 300 de spoturi, la prețul plătit de Donald Trump pe TV în SUA.

În total, AEP a refuzat să deconteze AUR peste 17 milioane de lei cheltuieli electorale, la care se adaugă confiscarea altor cinci milioane de lei în cazul scrisorilor electorale.

Practic, din cele 69 de milioane de lei cheltuite de George Simion în campania electorală prezidențială din primăvara lui 2025, 23,4 milioane de lei au ajuns la postul de televiziune Realitatea Plus.

George Simion a declarat că va contesta în instanță decizia AEP privind nerambursarea a 3,5 milioane de euro după campania prezidențială.

„Atacurile vizează și un post de televiziune, Realitatea TV, noi am colaborat cu mai multe televiziuni în 2024, 2025, din toate aceste organe media vedem niște decizii fățiș împotriva mass-mediei care prezintă și vocea opoziției”, a spus președintele AUR.

