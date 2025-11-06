Proiect: Jocurile de noroc, interzise tinerilor sub 21 de ani

Un proiect de lege, inițiat de coaliția de guvernare, prevede ca jocurile de noroc să fie interzise tinerilor sub 21 de ani. Pe lângă acesta, a mai fost depus încă un proiect care prevede ca reclamele online să fie restricționate, și să fie difuzate doar în intervalul orar 06:00 – 24:00. Proiectele au fost depuse de parlamentarele Raluca Turcan (PNL) şi Diana Stoica (USR).

Proiectele de lege au fost semnate de parlamentari de la toate partidele care formează coaliția de guvernare: PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale

Proiectele de lege au fost semnate de parlamentari de la toate partidele care formează coaliția de guvernare: PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale, au anunțat deputatele Raluca Turcan (PNL) și Diana Stoica (USR) miercuri, într-o conferință de presă organizată la Parlament.

„Creșterea vârstei de acces reprezintă o formă de protecție pentru tinerii României. Prin această măsură îi protejăm într-o perioadă vulnerabilă a vârstei lor și le dăm timp să se maturizeze emoțional și să aibă o stabilitate emoțională”, a declarat Raluca Turcan. Ea a anunțat proiectul „adaptează publicitatea la jocurile de noroc”.

„Se interzice furnizarea de reclame în mediul online în intervalul 6:00-24:00, exact orele în care tinerii stau pe internet. În același timp, li se interzice influencerilor să participe în astfel de reclame. Mesajul transmis astfel de influenceri este unul toxic. Și în spațiul audiovizual se extinde la 6:00-24:00, nu 6:00-23:00, cum era până acum”, a detaliat Turcan.

Deputata USR, Diana Stoica, este de părere că „jocurile de noroc distrug vieți”: „Trăim în România o dramă națională privind acest flagel. Nu trece o zi în care să nu ne scrie o mamă sau un tată, disperați ca nu știu cum să își protejeze copiii”.

„Intervenim, ca Parlament, să protejăm copiii. Cel mai recent studiu din România ne arată drama: 1 din 4 copii a jucat la aceste aparate ale morții înainte de 18 ani. Dependența începe devreme, de la 14 ani. Până în jurul vârstei de 21 de ani creierul nostru este în dezvoltare. O dependență îți fură și controlul, și rațiunea”, a mai explicat deputata USR, în susținerea proiectelor.

Sursa: Hotnews. Digi24