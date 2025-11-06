- Publicitate -
Conturile TCE Ploiești au fost deblocate. Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF

TCE Ploiești
Foto: sediu TCE Ploiești

TCE a scăpat, momentan, de blocarea conturilor. ANAF a emis decizie privind suspendarea executării silite. Situația de la TCE Ploiești rămâne însă una destul de grea, având în vedere datoriile istorice înregistrate la ANAF.

SC Transport Express, societatea aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești, a scăpat, momentan, de executarea silită. În plus, conturile de la TCE Ploiești au fost deblocate.

„Conturile TCE au fost deblocate începând de astăzi”, a precizat Călin Zaharia, directorul TCE Ploiești.

Decizie privind suspendarea executării silite

Contactat telefonic, consilierul local Florin Ioniță (PNL), membru AGA la TCE, a explicat că ANAF a emis decizie privind suspendarea executării silite.

„ANAF a emis decizie privind suspendarea executării silite, a fost comunicată societății în cursul zilei de ieri. Tot începând de ieri, conturile societății au fost deblocate.

Totodată, pentru obligațiile curente izvorâte de la data pierderii eșalonării, au fost eșalonate de către ANAF obligații în cuantum de 16.862.913 pentru o perioadă de 60 de luni.

Practic, la zi, datoria cumulată către ANAF este în cuantum de 65.160.110, din care pentru suma de 16.862.913 lei a fost emisă o decizie de eșalonare pe o perioadă de 60 de luni, iar pentru suma de 48.297.197 lei a fost suspendată executarea silită”, a precizat consilierul local Florin Ioniță, membru AGA la TCE.

Efectul datoriilor la ANAF

Reamintim faptul că, la finele lunii octombrie, TCE a primit o notificare de la ANAF privind începerea procedurilor de executare silită (Detalii AICI).

Săptămâna trecut, TCE Ploiești s-a confruntat cu o nouă situație deosebită: blocarea conturilor de la TCE. (Detalii AICI).

