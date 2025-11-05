Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv în Austria pentru a putea părăsi România

O rețea de influență coordonată de un general SIE în retragere ar fi încercat să-l ajute pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, să părăsească legal țara pe perioada controlului judiciar.

- Publicitate -

Potrivit unor surse din anchetă, citate de Digi24, rețeaua era coordonată de un general SIE în rezervă, Nicolae Iană, iar din ea ar mai face parte doi afaceriști. Este vorba de Dănuț Hanț Constantin (domiciliat în Viena) și Silviu Pîrvu-Ularu.

Aceștia l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la o firmă din Austria pentru ca acesta să ceară încuviințarea instanței de a-i permite să părăsească țara pentru a munci.

- Publicitate -

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (…) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, este o interceptare în care Silviu Ularu descrie modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl scape pe Călin Georgescu de interdicția de a părăsi țara, potrivit surselor Digi24.ro.

Informațiile au fost obținute în cadrul unui alt dosar, care-l vizează pe generalul SIE Iană. Acesta ar fi coordonat și o rețea de trafic de influență.