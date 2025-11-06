- Publicitate -
Tramvai în flăcări la București. Vatmanul a ajuns la spital

Autor: Corina Matei
tramvai in flacari
Sursa foto: Digi24

Un tramvai a luat foc în București, joi, 6 noiembrie 2025. Vatmanul a ajuns la spital, potrivit Digi24. Incidentul a avut loc pe linia de tramvai 32, în zona Mărgeanului.

Potrivit sursei citate, tramvaiul mergea spre Depoul Alexandriei, însă pe traseul acestuia, s-a produs un scurt circuit la siguranța electrică de deasupra tramvaiului, iar acest eveniment s-a extins în cabina vatmanului, spune STB.

Imediat au luat foc mai multe cârpe, haine și bucăți de plastic care s-au topit. În urma incidentului, vatmanul ar fi cerut să meargă la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare și pentru a vedea dacă medicii cer să fie internat mai departe.

În cazul acestui incident, s-a constituit o comisie tehnică de urgență la nivelul STB pentru a fi analizate împrejurările în care s-a petrecut incidentul.

Sursa: Digi24

