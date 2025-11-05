Un afacerist a ajuns până la Bolojan să facă trafic de influență, dar nu i-a ”ieșit”

Fănel Bogos, un om de afaceri din Vaslui, a ajuns până la premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l schimba din funcție pe un șef din Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Afaceristul Fănel Bogos, care deține o fermă de pui în Vaslui, a încercat să-l schimbe din funcție pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, pentru că îi amendase firma Vanbet în urma neregulilor descoperite la un control.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Antena 3, patronul fermei a încercat să obțină sprijin de la conducerea Consiliului Județean Vaslui și de la alți politicieni, însă ar fi găsit sprijin doar de la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat întâlniri la București, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan.

„Marți m-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”, se arată în stenogramele din dosar, consultate de Antena 3 CNN.

Procurorii suusțin în referat că nu există elemente care să indice o implicare directă a premierului în faptele cercetate.

Premierul a transmis sursei citate următorul punct de vedere:

”Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa. Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare.”

Potrivit Agrointel, Fănel Bogos, proprietarul Vanbet, a fost reținut astăzi, miercuri – 5 noiembrie, fiind suspectat de uciderea cu brutalitate a unui cal pe care îl deținea.

Bogoș ar fi apelat și la un general SIE pentru a-l ajuta să-și rezolve problema cu un șef din Ministerul Agriculturii. Acesta din urmă ar fi implicat într-o rețea de trafic de influență care ar fi încercat să-l ajute și pe Călin Georgescu să părăsească țara.