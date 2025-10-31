Un avion de mici dimensiuni a ieșit de pe pistă la aeroportul Băneasa

O avion de mici dimensiuni care aparține Școlii Superioare de Aviație Civilă a ieșit de pe pistă în timpul unei aterizări, în această dimineață, pe Aeroportul Băneasa. Cele două persoane aflate la bord nu au fost rănite.

„În cursul dimineții de vineri, 31 octombrie, o aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa «Aurel Vlaicu» și a intrat în zona înierbată.

Aterizarea a avut loc la ora 8:28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre poziţiile de parcare ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

Pentru siguranța operațiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei. Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă și a redevenit operațională la ora 09:25”, se menționează într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, cursa Ryanair Memmingen – București va reveni pe Aeroportul Băneasa, după ce, inițial, fusese redirecționată pe Aeroportul Henri Coandă, în timp ce cursa Wizz Air București – Napoli, ce urma să plece de pe Băneasa, va fi operată de pe Aeroportul din Otopeni.

Incidentul este investigat de autoritățile competente.