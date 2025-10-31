- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Un avion de mici dimensiuni a ieșit de pe pistă la aeroportul Băneasa

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
aeroportul baneasa
sursa foto: Facebook Aeroportul International Bucuresti Baneasa

O avion de mici dimensiuni care aparține Școlii Superioare de Aviație Civilă a ieșit de pe pistă în timpul unei aterizări, în această dimineață, pe Aeroportul Băneasa. Cele două persoane aflate la bord nu au fost rănite.

- Publicitate -

„În cursul dimineții de vineri, 31 octombrie, o aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa «Aurel Vlaicu» și a intrat în zona înierbată.

Aterizarea a avut loc la ora 8:28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre poziţiile de parcare ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

- Publicitate -

Pentru siguranța operațiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei. Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă și a redevenit operațională la ora 09:25”, se menționează într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, cursa Ryanair Memmingen – București va reveni pe Aeroportul Băneasa, după ce, inițial, fusese redirecționată pe Aeroportul Henri Coandă, în timp ce cursa Wizz Air București – Napoli, ce urma să plece de pe Băneasa, va fi operată de pe Aeroportul din Otopeni.

Incidentul este investigat de autoritățile competente.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -