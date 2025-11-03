Posturi vacante la spitale din Prahova

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs la spitale din Prahova. Pe lista posturilor vacante figurează cele de medic primar și medic specialist, dar și cele de arhivar și asistent medical.

Pe lista spitalelor care organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante figurează unități medicale din Câmpina, Sinaia și Urlați.

Posturi vacante la Spitalul Municipal Câmpina

1 post medic primar – specialitatea epidemiologie

1 post medic specialist – specialitatea urologie

Post vacant la Spitalul de Psihiatrie Voila

Spitalul de Psihiatrie Voila organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui (1) post vacant unic de arhivar I cu studii medii, din cadrul Biroului Administrativ al Serviciului A.A.I.T.T.

Posturi vacant la Spitalul Orășenesc Sinaia

Spitalul Orășenesc Sinaia organizează concurs pentru trei posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie, de asistent medical.

asistent medical Radiologie – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

asistent medical generalist – cabinet Endocrinologie

asistent medical Igienă – Compartiment prevenire infecții asociate asistenței medicale

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Urlați

1 post unic medic specialist Medicină Internă, Secția Medicină internă perioadă nedeterminată, normă intreagă,

1 post unic medic specialist Cardiologie, Ambulatoriu integrat, perioadă nedeterminată, normă intreagă,

1 post unic medic specialist Specialitatea Pediatrie ,perioada nedeterminata,norma intreaga,

1 post unic medic specialist Radiologie si Imagistica medicala, Ambulatoriu integrat, perioada nedeterminata, norma intreaga.

1 post unic medic specialist A.T.I Laborator Radiologie si Imagistica medicala , Ambulatoriu integrat, perioada nedeterminata, normă întreagă

Mai multe detalii cu privire la posturile vacante pe site-ul unităților medicale și pe site-ul posturi.gov.ro.