Posturi vacante la spitale din Prahova

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de unități medicale din Prahova. Locurile de muncă vacante sunt la spitale din Breaza, Băicoi, Sinaia și Mizil.

- Publicitate -

Spitalul de Boli Pulmonare din Breaza organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical – contract de administrare pe durata determinată de 4 ani.

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Băicoi organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager pe o perioadă de 4 ani.

Posturi vacante la Spitalul Sinaia

Spitalul Sinaia organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de medici.

Național Perseide 2025. Când poate fi observată „ploaia de stele” Fenomenul denumit „Perseide” are loc în fiecare an și, cu această ocazie, pasionații de astronomie caută locuri cât mai bune pentru a observa spectaculosul...

- Publicitate -

1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate

1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea confirmat în specialitatea Oftalmologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate;

1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist/primar confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, în cadrul Ambulatoriului de specialitate

1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate

1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist/primar confirmat în specialitatea Obstetrică-Ginecologie în cadrul Compartimentului Obstetrică-Ginecologie

2 posturi cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul Secției de Pediatrie;

1 post cu norma întreagă, perioada nedeterminată, de medic specialist/primar confirmat în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă în cadrul Compartimentului ATI;

1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Hematologie în cadrul Cabinetului de Hematologie din Ambulatoriului de specialitate

1 post cu norma întreagă, perioadă nedeterminată, medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie Generală în cadrul Compartimentului de Chirurgie Generală

Posturi vacante la Spitalul Sf. Filofteia Mizil