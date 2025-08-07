Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de sub Castani a vibrat pe ritmuri de… Retrologia, muzica bună a anilor 80-90. Evenimentul a scos din case neașteptat de mulți ploieșteni și prahoveni, care s-au bucurat, au cântat și au dansat alături de artizanii proiectului Retrologia.

Curioși, am încercat să aflăm care este povestea din spatele acestui proiect care, iată, la câteva luni de la lansare, tinde să devină un fenomen.

Povestea, așa cum au mărturisit cei patru „responsabili”, a început aici, la Ploiești, în timp ce se aflau „la o cafea”. DJ Papee, pe numele lui adevărat, Cristian Grigorescu, DJ iuLio, în buletin Iulian Ponea, alături de Iulian Matei și Viorel Brezing sunt „vinovații” Retrologia. DJ Papee și DJ iuLio au fost cei care ne-au acordat un scurt interviu pentru Observatorul Prahovean, în care au vorbit despre proiectul lor de suflet.

Ce este Retrologia și cum v-a venit ideea?

Proiectul Retrologia este o poveste despre muzica retro și distracția din discotecile anilor 80, 90, 2000. Este un proiect plin de amintiri, nostalgie și momente de neuitat.

Ideea ne-a venit pur si simplu, la o cafea, eu (DJ Papee) împreuna cu DJ IuLio. El a venit cu propunerea de a face un party Retro, avem și eu ceva asemănător în plan, am stat de vorbă și am ajuns la concluzia că putem face un proiect mai mare și mai frumos, cu impact la public. Fapt pentru care i-am adus în proiect și pe ceilalți doi parteneri, Iulian Matei și Viorel Brezing.

Ne-am întâlnit ulterior toți patru și am început să dezvoltăm povestea. Plan de lucru, propuneri de line-up, propuneri de sceno-tehnică, propuneri de locații, propuneri de playlist, denumirea proiectului (Retrologia), certificări OSIM, absolut toate amănuntele importante au fost discutate și definitivate la început de ianuarie 2025.

Cine a pus bazele Retrologia, care sunt artizanii ei și ce fac pe lângă acest proiect?

Așa cum am menționat anterior, bazele acestui proiect au fost puse de: Iulian Ponea (DJ iuLio), Cristian Grigorescu (DJ Papee), Iulian Matei și Viorel Brezing.

Fiecare dintre noi, avem atribuții și obiective bine definite, atât atunci când începem să lucrăm pentru un eveniment, cât și în timpul evenimentului. Acesta este un lucru foarte important și definitoriu în desfășurarea acestui proiect.

DJ iuLio și DJ Papee sunt dj-ii Retrologia, dj-ii de main, alături de care pot fi și alți dj invitați. Noi ne ocupăm strict de programul muzical, playlist și deciziile legate de momentele de show din timpul unui eveniment.

Iulian Matei se ocupă de partea de prezentare a evenimentului, este MC în timpul evenimentului și, foarte important, el asigură sonorizarea și calitatea sunetului pe toată durata evenimentului.

Viorel Brezing este cel care da un echilibru proiectului😀. El ne temperează de multe ori în luarea unor decizii, este cel care muncește foarte mult din umbră… În cadrul evenimentelor are un rol foarte important pe partea vizuală, coordonează toate decorurile luminoase, scena de lumini, ecrane led, proiecții, filmulețe, reclame…

Câți ani aveti și de unde sunteți?

(Cei doi râd) 😀 Avem vârste care pot acoperi lejer toată plaja muzicală ce stă la baza acestui proiect.

Îți putem răspunde cu o problemă de matematică: Peste 35 de ani avem fiecare…😀…55 de ani nu are niciunul. Adunat nu avem 200! Toți patru suntem din Ploiești.

Cum ați început? Care a fost primul eveniment?

Referitor strict la povestea Retrologia, am început pe 28 feb 2025 cu primul eveniment, desfășurat în locația Ramatuelle Concept. Foarte important este de menționat că a fost „Sold Out” cu cinci zile înainte de eveniment!!! Acela a fost primul.

Ulterior am mai avut încă două evenimente, toate „Full House” înainte de începerea evenimentului!!!😀

Retrologia After Party – la Grădina Urbană

– la Grădina Urbană Retrologia Summer Party – la Akua Garden

– la Akua Garden Săptămâna trecută, pe Bulevardul Castanilor, evenimentul Republik Fest – Retrologia Surprise Party, a fost ultimul până în prezent.

Aici am avut un public numeros. Ne așteptam cumva, suntem foarte încrezători în această poveste și ne așteptăm să creștem ușor ușor, de la eveniment la eveniment.

Publicul ploiestean, superb, un mare Bravo pentru toți cei prezenți. Au fost minunați, au cântat alături de noi, au făcut poze, au filmat, au aprins blitzurile, au fost foarte receptivi la mesajele noaste și s-au încadrat perfect în povestea noastră.

Ce planuri de viitor aveti legat de acest proiect?

Ne dorim să completăm această poveste cu cât mai multe capitole…😀…desigur…

Suntem foarte atenți la toate etapele pregătitoare pentru a genera un eveniment nou și, de aceea, vă putem spune că cel mai curând ne vom revedea cu publicul ploieștean în cadrul evenimentului Republik Fest, ce va avea loc în Parcul Bucov, în perioada 5-7 septembrie 2025. Noi vom fi prezenți acolo cu povestea noastra, Retrologia, pe data de 5 septembrie.

După acest eveniment, vom finaliza pregatirea următorului capitol Retrologia, cu un eveniment surpriză, ce va avea loc undeva în Ploiesti…😀. Vom anunța data, ora și locația după 5 septembrie. De ce nu poate atunci facem și invitații…😀

În afară de acestea, bineînțeles, lucrăm la evenimentul aniversar de 1 an !!! Vom oferi amănunte mai multe referitoare la acesta în luna decembrie a acestui an. Până atunci vă pot spune doar că și atunci vom aduce invitați foarte cunoscuți alături de noi!

Cei doi au promis că, în viitor, se vor strânge toți patru și ne vor vorbi pe larg și despre alte planuri de viitor, precum și de modul în care au ajuns să pună bazele Retrologia cu tot ce presupune, din punct de vedere logistic, un asemenea proiect de anvergură.