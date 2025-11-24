Cinci greșeli pe care să le eviți în design-ul băii

Amenajarea băii pare, la prima vedere, un proces simplu: alegi finisajele, mobilierul, culorile și obiectele sanitare potrivite. În realitate, este una dintre cele mai tehnice și mai delicate încăperi din casă. O mică greșeală de planificare se poate transforma rapid într-un disconfort zilnic sau într-o investiție costisitoare de reparat. Iată cinci dintre cele mai frecvente greșeli în designul băii – și cum le poți evita pentru a crea un spațiu funcțional, plăcut și durabil.

Neglijarea proporțiilor și a fluxului de mișcare

Una dintre cele mai comune greșeli este supraaglomerarea băii cu mobilier sau accesorii voluminoase. Într-un spațiu adesea limitat, fiecare centimetru contează. Un lavoar prea mare, un dulap prost amplasat sau o cadă care ocupă tot peretele pot transforma baia într-un loc sufocant. Soluția este să planifici fluxul de mișcare: lasă minimum 60 de centimetri liberi în fața fiecărui obiect sanitar și alege piese proporționale cu dimensiunea încăperii.

Lipsa spațiilor de depozitare funcționale

O baie fără spații suficiente pentru depozitare devine rapid dezordonată. Mulți proprietari aleg mobilier estetic, dar uită de partea practică. În timp, produsele de îngrijire, prosoapele și accesoriile se adună pe blat, iar aspectul ordonat dispare. Alege dulapuri cu sertare adânci, etajere încorporate sau oglinzi cu spațiu de depozitare ascuns. Rafturile verticale sau nișele în perete sunt soluții ideale pentru a combina eleganța cu funcționalitatea. Din fericire, în ziua de azi există zeci de modele de dulapuri de baie, așa încât nici spațiul mic și nici finanțele restrânse nu sunt o scuză pentru lipsa lor.

Iluminarea insuficientă sau necorespunzătoare

Lumina joacă un rol esențial în designul băii, însă este adesea tratată superficial. O singură sursă de lumină centrală nu este suficientă. Pentru un confort vizual optim, combină mai multe tipuri de iluminat: o lumină generală caldă, o lumină direcțională în jurul oglinzii și, eventual, o sursă ambientală subtilă pentru momentele de relaxare.

Alegerea materialelor nepotrivite pentru umiditate

Baia este un spațiu expus constant la aburi și variații de temperatură, iar unele materiale nu rezistă bine acestor condiții. Mobilierul din MDF simplu, lemnul netratat sau tapetul obișnuit se pot deteriora rapid. Optează pentru materiale special concepute pentru umiditate: plăci ceramice, piatră naturală, lemn tratat sau mobilier cu finisaj impermeabil. Acestea nu doar că oferă durabilitate, ci și un aspect elegant în timp.

Ignorarea detaliilor ergonomice și estetice

Micile detalii pot face diferența între o baie banală și una perfect funcțională. Înălțimea lavoarului, poziția prizei, alegerea robinetului potrivit sau încadrarea oglinzii influențează confortul zilnic. De asemenea, combinațiile de culori nepotrivite sau lipsa unei coerențe vizuale pot crea o atmosferă obositoare. Alege o paletă cromatică unitară, materiale care se completează reciproc și accesorii care aduc un plus de personalitate fără a încărca spațiul.

În concluzie, designul băii reușite înseamnă echilibru între estetică, funcționalitate și durabilitate. Evitând aceste cinci greșeli, vei obține un spațiu armonios, confortabil și ușor de întreținut – un loc care nu este doar practic, ci și o oază de relaxare în fiecare zi.

