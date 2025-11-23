Atelierul Sânzienelor din Valea Doftanei, locul unde poveștile prin viață

În Valea Doftanei, satul Teșila, se află un loc magic, de poveste: Atelierul Sânzienelor. Loredana Clinci și familia ei au pus bazele acestei mici afaceri din dragoste pentru tradițiile românești. De cum treci pragul Atelierului, te marchează sentimentul că ești parte a unei povești din bătrâni, cu datini românești în care tu ești personajul principal.

Loredana Clinci este cea care are acest colț de rai la care munceşte zi de zi împreună cu familia ei. De zece ani de zile, ceea ce a început ca o pasiune, a devenit, pentru Loredana, un mod de viață și unica sa sursă de venit. Tocmai de aceea se concentrează și, cu bucurie și dăruire, pune suflet în tot ceea ce creează.

Într-un fel, pentru Loredana Clinci, Atelierul Sânzienelor este și tributul adus memoriei părinților ei, pe care i-a pierdut prematur, dar care au contribuit decisiv la formarea ei ca om.

„Am crescut în casă cu război de țesut, multe treburi casnice, mama cosea, țesea iar asta îmi amintește cu drag de ea”, spune Loredana. De la mama ei a învățat și arta broderiei, ea fiind cea care i-a pus pentru prima dată în mână acul de cusut.

Atelierul Sânzienelor, un loc magic unde broderia este la ea acasă

„Povestea Atelierului Sânzienelor a început acum 10 ani cu pași mărunți însă de șase ani facem pași fermi către o dezvoltare frumoasă”, spune Loredana. Și are dreptate… an de an, tot mai mulți turiști, clienți și învățăcei, trec pragul atelierului ei, pentru a pătrunde tainele meșteșugurilor strămoșești.

Aici, la atelier, se realizează tot ce ține de arta broderiei manuale: ii, poșete, bijuterii, marame, șaluri, broșe, globulețe, tablouri, rochii de mireasă, semne de carte… și lista poate continua. Loredana lucrează manual fiecare produs și, mai nou, are și ajutoare. „Accesorizez, de asemenea, diverse ținute prin cusatura unică ce o fac pe ea”, spune artizana.

Pentru realizarea unui produs 100% manual este nevoie de multă muncă și migală. „Totul începe de la o bucățică de pânză. Încep prin a căuta un model, de a îmbina nuanțele firelor. Terminăm cu aceste aspecte și ne luăm de cusutul modelului. Apoi el este încheiat pe un tip de bază și ajunge produsul către client”, povestește Loredana Clinci.

La Atelierul Sânzienelor din Valea Doftanei se poate vizita și un mic muzeu

Atunci când intri în magazinul de la strada principală din Trăisteni, prima cameră este amenajată cu produsele pe care Loredana le confecționează. „De aici se pot cumpăra produsele mele, de asemenea am și magazinul online la care lucrăm www.atelierulsanzienelor.ro”, spune ea.

În ultimii ani, pentru ca tradițiile și obiectele vechi să nu se piardă, Loredana a amenajat și un mic muzeu în camerele din spate ale atelierului. Tot aici ține și atelierele pentru copiii, și nu numai, care vor să învețe tainele cusăturilor.

„În celelalte camere avem muzeul, aici vă puteți întoarce puțin în timp, să resimțiți mirosul de odinioară, să admirați colecția de ii, ștergare, țesături, poze alb-negru, aparate foto. Tot aici am războiul de țesut dar este și spațiul unde, de cele mai multe ori, facem ateliere cu doritori”, explică, mândră, aceasta.

La muzeu intrarea este gratuită. Nu și-a dorit altfel pentru ca acesta să fie accesibil cât mai multor persoane. „Intrarea este liberă, nu se percepe taxă. Puteți găsi: ștergare, ii, costume tradiționale vechi, poze, aparate foto, pick-up-ul ce încă ne redă muzica de altădată, țesături vechi, fețe de pernă cusute cu diferite evenimente, tablouri”.

Viața familiei Clinci se desfășoară în jurul atelierului, fiecare membru participând la păstrarea și transmiterea mai departe a meșteșugurilor tradiționale.

„Totul se leagă destul de ușor. David, băiatul meu, este destul de atras de activitatea pe care o am încă de mic. Participă des la atelierele pe care le organizez, șezători și mereu se implică frumos. Activitățile îi prind bine, este un copil foarte creativ. Și soțul, Cătălin, se implică în timpul liber, fiind prezent de multe ori la târguri sau în alte activități”, spune Loredana.

Odată cu apropierea Sărbătorilor de iarnă, comenzile la Atelier au crescut. „Este primul an în care comenzile au venit din timp și acest aspect mă bucura foarte mult pentru că îmi permite să lucrez în tihnă. Ne-am luat deja de globulețe, coronițe dar și alte accesorii”, a mărturisit artizana.

Acesta este un semn că românii iubitori ai tradițiilor, se orientează din timp pentru cadourile de Crăciun. De fapt, bijuteriile, globulețele și mărțișoarele (în primăvară) sunt top 3 cele mai căutate produse la Atelierul Sânzienelor.

În afară de confecționarea obiectelor pentru perioada Crăciunului, cei de la Atelierul Sânzienelor se pregătesc și pentru evenimentul care va avea loc pe 13 decembrie, adică Șezătoarea de la Valea Doftanei. „La Șezătoarea de iarnă, unde ne vom bucura în tihnă de activitățile de altădată, cusături, colinde, țesături și multe alte activități”, spune, încântată Loredana Clinci.

Astfel, sâmbătă, 13 decembrie, toți cei care vor să participe la șezătoare, sunt așteptați la Valea Doftanei. Și chiar dacă nu ajung atunci, cei care doresc pot vizita Atelierul Sânzienelor, în satul Teșila, atunci când au drum prin Valea Doftanei. E la stradă, nu aveți cum să-l ratați și chiar merită vizitat.

