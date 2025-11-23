- Publicitate -
Schimbări majore în Codul Rutier. Ce prevede proiectul

Marius Nica
politist

Ministerul Afacerilor Interne  (MAI) a lansat în dezbatere publică un  proiect de modificare a  Codului Rutier. Printre prevederi se numără posibilitatea șoferilor de a arăta polițiștilor documentele pe telefon. În plus, accidentele fără victime vor putea fi raportate online.

Potrivit proiectului MAI, șoferii nu vor mai fi obligați să aibă documentele de identitate personală în format fizic. Ei le vor putea arăta polițiștilor pe telefon, după ce le-au încărcat în platforma HUB MAI.

În ceea ce privește amenda pentru depășirea vitezei legale, prin sistemul e-sigur, care ajunge prin poștă, șoferul sancționat va fi proprietarul mașinii. Acesta trebuie să facă dovada că nu a condus el pentru ca amenda să fie anulată.

Dacă proiectul va fi adoptat, accidentele ușoare, fără victime, vor fi declarate online, tot pe platforma HUB MAI. Totodată, autorizația de reparație va fi emisă digital. În felul acesta, șoferii implicați în tamponări nu vor mai bate drumul până la secția de poliție.

Proiectul pus în dezbatere publică poate fi consultat aici: proiect modificare Cod Rutier.

