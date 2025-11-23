- Publicitate -
Se modifică acordarea normei de hrană la Poliția Locală Ploiești

Roxana Tănase
Roxana Tănase
politisti locali

Regulamentul de acordare a normei de hrană pentru personalul Poliției Locale Ploiești va fi modificat. Un proiect de hotărâre de Consiliu Local Ploiești prevede mai multe situații în care nu se mai acordă norma de hrană pentru polițiștii locali.

Proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului de acordare a normei de hrană se va afla joi, 27 noiembrie, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești.

Proiectul de hotărâre prevede că valoarea financiară nominal zilnică a normelor de hrană nu se mai acordă pe perioada internării mai mari de o zi, pe perioada concendiului de odihnă, dar și în alte situații în care raportul de muncă este suspendat.

Condiții în care nu se mai acordă normă de hrană. Proiect

  • pe perioada internării mai mari de 1 zi;
  • pe perioada concediului medical mai mare de 30 de zile calendaristice;
  • concediu fără plată;
  • concediu de studii;
  • concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, 3 ani, respectiv 7 ani, reglementat de O.U.G. 111/2010, сu modificările şi completările ulterioare;
  • raportul de serviciu/muncă este suspendat, în condițiile legii;
  • raportul de serviciu/muncă a încetat.

O hotărâre de Consiliu Local din 2015 prevede că funcționarii din cadrul Poliției Locale primesc normă hrană în situația în care afecțiunea de sănătate, dovedită cu certificate medicale, a survenit în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu sau în acțiuni ce au legătură cu serviciul.

