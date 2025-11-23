„Poveste de iarnă” la Câmpina. Patinoar de 600 mp gheață naturală

Pe perioada sărbătorilor de iarnă, la Câmpina, mai exact pe terenul de miniforbal din apropierea Casei Tineretului, lângă Casa Tineretului, va funcționa un patinoar cu o suprafață de 600 mp gheață naturală. Patinoarul va funcționa zilnic, începând cu data de 3 decembrie 2025 până pe 15 ianuarie 2026.

În cadrul evenimentului „Poveste de iarnă”, câmpinenii nor avea ocazia să se bucure, pe lângă patinoar, și de standuri pentru comercializarea de produse specific sărbătorilor de iarnă, dar și de piese de teatru în aer liber, concerte de Crăciun ale unor artiști locali, precum și accesul la un photo corner tematic unde doritorii își pot face fotografii, notează publicația locală campina.tv.ro.

Revenind la patinoarul care va fi amplasat pentru prima data la Câmpina, accesul pe suprafața de gheață se va face potrivit unui regulament care trebuie respectat.

Intrarea va costa 20 lei (o oră și jumătate), iar prețul închirierii unei perechi de patine va fi tot 20 lei, mai precizează sursa citată.