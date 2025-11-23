- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

„Poveste de iarnă” la Câmpina. Patinoar de 600 mp gheață naturală

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
patinoar
foto cu caracter ilustrativ

Pe perioada sărbătorilor de iarnă, la Câmpina, mai exact pe terenul de miniforbal din apropierea Casei Tineretului,  lângă Casa Tineretului, va funcționa un patinoar cu o suprafață de 600 mp gheață naturală. Patinoarul va funcționa zilnic, începând cu data de 3 decembrie 2025 până pe 15 ianuarie 2026. 

- Publicitate -

În cadrul evenimentului „Poveste de iarnă”, câmpinenii nor avea ocazia să se bucure, pe lângă patinoar, și de standuri pentru comercializarea de produse specific sărbătorilor de iarnă, dar și de piese de teatru în aer liber, concerte de Crăciun ale unor artiști locali, precum și accesul la un photo corner tematic unde doritorii își pot face fotografii, notează publicația locală campina.tv.ro.

Revenind la patinoarul care va fi amplasat pentru prima data la Câmpina, accesul pe suprafața de gheață se va face potrivit unui regulament care trebuie respectat.

- Publicitate -

Intrarea va costa 20 lei (o oră și jumătate), iar prețul închirierii unei perechi de patine va fi tot 20 lei, mai precizează sursa citată.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ioana Farcaș: „Ce simte un actor când primește aplauze? Că nu muncește” 

Luiza Toboc Luiza Toboc -
E imposibil să n-o iubești pe Ioana Farcaș. E...

Ce firmă din Prahova este acuzată de ANAF că fabrica ilegal țigări electronice

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii antifraudă au descoperit ieri în Prahova o fabrică...

Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -