Cantemiriștii colegiului din Breaza, pregătiți să dea onorul de Ziua Națională

Atenți la ținută, la pasul de defilare, cu mândrie în suflet, dar și foarte emoționați, cantemiriștii se pregătesc pentru a da onorul românilor de Ziua Națională a României. Mândri să facă parte din detașamentul reprezentativ al colegiilor naționale militare, liceenii militari de la Breaza au participat, în premieră, la primul antrenament întrunit în poligonul de instrucție Ghencea.

„Unele începuturi nu se uită. Prima zi în Ghencea mi-a arătat că spiritul militar nu înseamnă doar fărță, ci și respect, rigoare și camaraderie. Cu pas hotărât și voință, am pășit pe drumul disciplinei și curajului, unde limitele nu doar se testează, ci se depășesc.

Aici am început să mă formez ca om, nu doar ca elev. Iar emoția aceea profundă, un amestec de mândrie, nerăbdare și responsabilitate, îmi spune că sunt exact unde trebuie să fiu”, spune elev caporal Adelina Grosu.

Cea mai importantă zi pentru liceeni militari de la Breaza va fi, din nou, pe 1 Decembrie, când are loc parada militară, în Piața Arcului de Triumf, din București.

Atenți la ținută, la pasul de defilare, dar și foarte emoționați, cantemiriștii vor continua pregătirea, pentru ca, de Ziua Națională a României, să prezinte onorul unei întregi țări.