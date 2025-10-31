SUA pregătesc reducerea militarilor și din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia

Statele Unite ale Americii pregătesc, începând cu luna noiembrie 2025, reducerea trupelor militarilor americani și de pe teritoriul Bulgariei, Ungariei și Slovaciei. Acest lucru vine după anunțul administrației Trump de reducere a trupelor prezente pe teritoriul României.

SUA au anunțat că reducerea efectivelor militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie, potrivit Kyiv Post.

Conform acestei publicații, în total, din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia urmează a fi retrași aproximativ 3.000 de militari.

Doi oficiali occidentali familiarizaţi cu discuţiile dintre SUA şi partenerii europeni au declarat că Pentagonul ia în considerare o reducere moderată a forţelor, parţial pentru că armatele europene terestre sunt acum considerate mai bine pregătite decât în anii precedenţi, ceea ce face ca o recalibrare limitată a prezenţei americane să fie „adecvată”.

Oficialii, care au vorbit sub protecţia anonimatului din cauza sensibilităţii comunicărilor diplomatice, au spus că aliaţii au fost informaţi să se aştepte la „probabilitatea” a noi ajustări anul viitor, odată cu încheierea actualelor dislocări rotaţionale. Un document diplomatic american a descris reducerile planificate din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia drept „marginale”, scrie News.ro.