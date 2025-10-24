Cum va fi afectată România de sancțiunile SUA împotriva Rusiei

„Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului rusesc?”. Aceasta este întrebarea la care Alexandru Georgescu, expert în relații internaționale, a încercat să răspundă, pentru Digi24. Expertul este de părere că impactul asupra Europei „este limitat” și că „România va fi afectată doar indirect”.

Reamintim faptul că miercuri, 22 octombrie 2025, administrația SUA a anunțat un nou pachet de sancțiuni îndreptate împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil. Acesta este un efort de a reduce veniturile Kremlinului și de a limita finanțarea războiului din Ucraina.

Măsurile anunțate de Washington vin la scurt timp după ce Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni consolidând frontul comun occidental împotriva Rusiei.

Expertul Andrei Georgescu este de părere că noile sancțiuni „vor avea un efect limitat asupra Europei, însă pot declanșa tensiuni în piața globală de energie”. „În acest moment, doar 3% din consumul european de petrol provine din Rusia și poate fi ușor înlocuit”, a explicat el.

Ceea ce ar schimba semnificativ situația ar fi sancțiuni asupra importatorilor de gaz rusesc, o opțiune „dură”, dar despre care Administrația Trump nu a deschis încă o discuție oficială.

„13% din consumul european de gaz natural vine încă din Rusia, în principal prin importuri maritime de gaz natural lichefiat (GNL). Acestea au fost exceptate de la sancțiunile inițiale, iar volumul lor s-a dublat după primele restricții”, a subliniat Georgescu.

Cum va fi afectată România

În privința României, Alexandru Georgescu consideră că efectele directe vor fi minime, însă țara nu va fi complet izolată de valurile generate pe piața globală.

„România era, înaintea sancțiunilor, singura țară est-europeană, în mare, independentă energetic. Totuși, prin liberalizarea pieței și interconectivitatea europeană, orice fluctuație de preț se va resimți și la noi”, a spus el.

Economia Rusiei rămâne vulnerabilă în fața sancțiunilor, întrucât bugetul său de stat depinde în mare parte de exporturile de petrol, gaze și materii prime.

Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 23 octombrie 2025, că Moscova nu se va supune niciodată presiunilor din partea Statelor Unite sau a oricărei altei puteri străine și a avertizat că va da un răspuns „copleșitor” la orice atacuri militare în interiorul Rusiei.

Sursa: Digi24.