Cum s-a suplimentat necesarul de lemne pentru încălzirea școlilor la Cerașu

Primăria Cerașu a găsit o soluție prin care a suplimentat gratuit necesarul de lemne pentru încălzirea școlilor și grădinițelor din comună. Administrația locală a achiziționat un tocător de crengi care este pus gratuit la dispoziția localnicilor. Condiția este ca oamenii să doneze primăriei lemnele rezultate din toaletarea copacilor.

Administrația locală a achiziționat, în urmă cu câțiva ani, un utilaj folosit la tăierea crengilor rezultate în urma toaletării copacilor de pe domeniul public. Investiția a fost de aproximativ 21.000 de euro. În timp, investiția s-a dovedit una benefică pentru localitate.

„Utilajul este pus, gratuit, la dispoziția locuitorilor comunei în momentul în care toaletează copacii. Cei interesați pot beneficia de servicii gratuite, condiția fiind să doneze crengile Primăriei.

Materialul lemnos rezultat suplimentează necesarul de lemne pentru încălzirea celor două școli și două grădinițe din comună”, ne-a precizat Alin Remus Staicu (PNL), primarul comunei Cerașu.

În plus, utilajul poate fi inclusiv închiriat, în cazul în care cetățenii nu doresc să doneze crengile.

Servicii gratuite oferite de primăria Cerașu

Utilajul poate fi folosit după toaletarea copacilor, cu o singură condiție. Cregile să aibă o dimensiune de cel puțin un metru.

„La scurt timp după implementarea acestui proiect au fost și alte primării din Prahova interesate de rezultatele noastre.

Scopul proiectului a fost, pe de o parte să venim în sprijinul cetățenilor, iar pe de altă parte să suplimentăm necesarul de lemne pentru încălzirea unităților de învățământ de pe raza localității”, a explicat primarul comunei Cerașu.

