SUA impune sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia

SUA sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, și solicită Moscovei să accepte un armistițiu imediat. Decizia a fost luată miercuri, 22 octombrie 2025, de președintele Statelor Unite, Donald Trump, scrie CNN. Anunţul a fost făcut în timpul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ajuns la Washington ca să discute planul la care liderii europeni au lucrat pentru pacea din Ucraina.

Președintele Donald Trump semnalase timp de săptămâni că ar putea impune sancțiuni Rusiei pentru continuarea războiului, dar nu a reușit să ia măsuri punitive majore până miercuri. Anunțul a venit în contextul în care Trump a declarat că a „anulat” o întâlnire anticipată cu Putin, deoarece „nu simțea că vom ajunge acolo unde trebuie”.

Într-un interviu din Biroul Oval, Trump a explicat că „simte că a venit momentul” pentru sancțiuni, menționând că „a așteptat mult timp” pentru a le impune. Cu toate acestea, președintele SUA a spus că speră că „nu vor dura mult timp”, deoarece războiul se va încheia.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei americane, a declarat miercuri, într-un comunicat, că este „momentul pentru a opri uciderile și pentru un armistițiu imediat”.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașina de război a Kremlinului”, a declarat el.

Bessent a adăugat: „Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru a sprijini efortul președintelui Trump de a pune capăt unui alt război. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni.”

Sancțiunile au afectat Rosneft și Lukoil și peste 30 de filiale ale acestora.

Regatul Unit a vizat cele două companii petroliere săptămâna trecută, iar Uniunea Europeană a adoptat oficial joi dimineață un alt pachet de sancțiuni, care include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia.

Reprezentantul UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, se va întâlni joi cu John Hurley, un oficial de rang înalt al Departamentului Trezoreriei, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Trezoreriei.

Ambasadorul Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, a lăudat anunțul de miercuri, despre care a spus că „vine după numeroase încercări de a oferi Rusiei șansa de a începe negocieri reale pentru a pune capăt războiului”.

„Decizia este pe deplin aliniată cu poziția constantă a Ucrainei: pacea este posibilă doar prin forță și presiune asupra agresorului, folosind toate instrumentele internaționale disponibile”, a declarat Stefanishyna într-o postare pe X, adăugând că se așteaptă, de asemenea, la „decizii ferme din partea partenerilor europeni mâine, în urma reuniunii Consiliului European”.

Ucraina a cerut o presiune sporită asupra Moscovei, pe măsură ce războiul a continuat. Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului au stagnat, iar Rusia a respins ideea de înghețare a conflictului pentru negocieri – lucru pe care Ucraina și Europa au declarat că îl susțin.