„Emoții pe hârtie!” Mihaela Istrate îi învață pe copii arta de a scrie caligrafic

Absolventă a Facultății de Litere și Arte din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, Mihaela Istrate își dorește din suflet să transmită celor interesați arta scrisului caligrafic. Acesta a fost și motivul pentru care și-a dorit să devină trainer în acest domeniu. „Pentru mine caligrafia a fost, este și va fi întotdeauna similară cu exprimarea emoțiilor. De aici și numele atelierului – singurul din Ploiești: „Emoții pe hârtie”, povestește Mihaela.

Mihaela Istrate, în vârstă de 36 de ani, spune că adoră să scrie de mână. O face în fiecare zi, cu aceeași pasiune... Este profesor/trainer la Centrul Educațional Cursuri Copii Ploiești, care își are sediul pe strada Orhideelor, nr. 8.

Într-o sală primitoare, cu ferestre mari și desene pe pereți, Mihaela Istrate predă copiilor arta de a scrie caligrafic. De la cursuri nu lipsesc tocul, penița și călimara cu cerneală, iar literele ordonate pe hârtie par a fi adevărate capodopere.

„Din dorința de a resuscita scrisul de mână și de a-i face și pe cei mici să-l aprecieze, a luat naștere „Emoții pe hârtie” – un workshop de caligrafie (&Zentangle), destinat copiilor cu vârste între 9 și 14 ani”, povestește Mihaela, care se descrie ca fiind „un om simplu, iubitor de frumos, îndrăgostit de semenii lui, care împarte zilnic câte o vorbă bună, însoțită de un zâmbet oricui are nevoie”.

Atelierul de caligrafie a venit, spune Mihaela, din dorința de a transmite celor mici, dar nu numai, tot ce a învățat în urma cursurilor speciale pe care le-a urmat.

„Chiar asta am spus în momentul în care am fost selectată la curs, că îmi doresc să transmit ceea ce învăț celorlalți. Trăim într-o lume în care tastatura și touch-screen-ul ocupă aproape tot timpul copiilor. Eu cred cu tărie că prin caligrafie se transmite emoție. Pe lângă faptul ca este o activitate îndrăgită, care-i poate ghida pe copii în cunoașterea de sine, arta scrisului frumos le dezvoltă copiilor abilitățile de lectură, imaginația, duce la îmbunătățirea proceselor de învățare si de memorare”, ne-a explicat Mihaela câteva dintre avantajele unui astfel de curs.

„Copiii vor afla că, prin scrisul de mână, au posibilitatea să creeze mici frumuseți vizuale, dar își pot antrena răbdarea și simțul artistic exersând și tehnica Zentangle – una dintre cele mai relaxante forme de artă prin care se pot crea imagini inedite. Am avut la curs un băiețel care nu se putea desprinde de calculator și de televizor. Părinții au rămas uimiți de transformare. Există și alte beneficii. Copiii vor socializa... Vor începe, ușor, ușor să schițeze semne grafice și pe măsură ce literele prind contur și alfabetul se derulează înainte, momentelor de caligrafie li se adaugă cele de creație literară. Am crezut că micuții se vor plictisi, pentru că la început realizăm bastonașe și liniuțe, dar am observat contrariul”, ne-a povestit Mihaela, care își dorește ca astfel de cursuri să fie dedicate și adulților.

„Cursurile au loc lunar, inclusiv în perioada vacanței. Un curs este structurat pe cinci module a câte două ore fiecare. Grupele vor avea minimum cinci și maximum opt cursanți. Din vară va exista și un curs pentru adulți, similar ca structură cu cel dedicat copiilor, însă axat pe scrierea gotică / textura quadrată”, a precizat Mihaela Istrate, tânăra care și-a propus să-i învețe pe cei mici arta de a scrie caligrafic.