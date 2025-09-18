Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui ploieștean care și-a dus tablourile până la Cannes. Într-o lume în care arta se confundă adesea cu tranzacțiile dure și piața globală de licitații, apare un tânăr din Ploiești care alege să-și definească meseria printr-o frază ce sună aproape provocator: „Creez artă și vând emoție.”

- Publicitate -

Vezi la finalul textului un scurt interviu cu Mihnea Bunghez.

Numele lui este Mihnea George Bunghez iar destinul l-a purtat de la primele schițe din atelierul său, până pe covorul roșu de la Cannes, acolo unde arta și creativitatea se întâlnesc.

Publicul l-a remarcat recent la Gala I SUCCESS – Top 100, unde a prezentat lucrările sale care au fost adevărate declarații vizuale despre frumusețe, forță și fragilitate umană. În spatele acestui succes, se află un artist tânăr, care își pune sufletul pe pânză și vinde fragmente de emoții celor care știu să le recunoască.

- Publicitate -

Publicația internațională The Chic Icon a scris despre el:

„Romanian artist Mihnea Bunghez created four charity artworks unveiled at the I SUCCESS Top 100 Gala at Cannes.” (Artistul român Mihnea Bunghez a creat patru lucrări de artă caritabile, dezvăluite la Gala I SUCCESS Top 100 de la Cannes.)

Am stat de vorbă cu Mihnea într-un dialog în care s-a dezvăluit cu sinceritate și umor, vorbind despre arta ca refugiu, despre emoțiile imposibil de vândut și despre întâlnirile cu celebrități la festivalurile internaționale.

- Publicitate -

Mihnea Bunghez – Tânărul care transformă amintirile în artă și vinde emoții

Cannes, 2025. În cadrul Festivalului de Film, un tânăr artist prahovean urcă pe scena elegantei Gale I SUCCESS ținând în brațe un tablou strălucitor sub reflectoare.

„Momentul când am apărut pe scenă cu tabloul și le-am înmânat aceste opere a fost… emoționant, pentru că le-am putut citi emoțiile de pe fața lor și uimirea… când au văzut că tabloul e făcut pentru ei, customizat”, povestește Mihnea George Bunghez, artistul de doar 21 de ani care a transformat acea ceremonie într-o experiență de neuitat.

La această vârstă fragedă, Mihnea și-a văzut deja creațiile în mâinile miliardarilor și celebrităților lumii, însă drumul până la Cannes a început de jos, cu un vis născut acasă, în România. Artist autodidact și antreprenor, Mihnea creează tablouri 3D din rășină epoxidică în care încorporează obiecte pline de semnificație pentru clienții săi, oferind fiecărei lucrări o încărcătură emoțională unică.

Exclusiv Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele de transport TCE, ar putea să crească de la 2,5 lei la 4 lei. Cel...

- Publicitate -

Cuvintele sale preferate – „creez artă și vând emoție” – nu sunt doar un slogan, ci însăși esența brandului său, L’Atelier MBG.

Dincolo de pânza albă, Mihnea este un tânăr plin de energie și curiozitate, mereu în căutare de experiențe noi. Călător pasionat, mărturisește că nu îi place să meargă de două ori la același hotel sau în același loc, preferă mereu destinații neexplorate.

A făcut în copilărie sport de performanță – schi alpin și înot și iubește drumețiile în natură. Natura este pentru el nu doar un refugiu relaxant, ci și o sursă de inspirație. Firea sa expansivă și empatică îl ajută să comunice ușor cu oamenii și să le înțeleagă trăirile, o calitate esențială pentru arta sa orientată spre sufletul clientului.

- Publicitate -

Începuturile: de la mese din rășină la tablouri 3D unicat

Povestea lui Mihnea în universul creației, a început la vârsta de 18 ani, când a experimentat prima dată turnarea de rășină epoxidică în lemn. Provenind dintr-o familie cu afaceri în industria lemnului, el a împrumutat de la părinți câteva blaturi de stejar și a realizat inițial mese cu inserții de rășină, punându-și în joc îndemânarea și imaginația. Acele prime piese, deși reușite, se loveau de o piață dificilă.

„Am întâlnit două probleme mari: nișa de clienți era restrânsă și competiția era acerbă în piață. Și de acolo m-am orientat către tablouri, pentru că nu exista așa ceva pe piață, nu exista produsul”, explică Mihnea. Altfel spus, a renunțat la a concura într-un domeniu saturat, și a ales să creeze ceva inedit, tablouri artistice din rășină, un produs inovativ pe care nimeni altcineva nu îl oferea în acel moment.

Trecerea de la mobilier la artă murală a fost marcată de un episod revelator, pe care Mihnea îl povestește cu entuziasm.

La aniversarea de 18 ani a unui prieten, după ce s-a destupat șampania, el a observat sticlele goale rămase și i-a încolțit o idee.

- Publicitate -

„Zic: nu mai arunca sticla, dă-mi-o mie acasă, goală. …Nici n-am vrut să-i spun ce fac cu ea, poate nu-mi iese și doar mă joc un pic. Am luat sticla, am spart-o, am pus-o în tablou și i-am făcut câteva poze. L-am postat pe pagina mea de internet și în 10 minute am primit multe reacții. Mulți m-au întrebat cât costă, că vor și ei… Și acolo am văzut potențialul”, își amintește Mihnea.

Reacția entuziastă a publicului virtual i-a confirmat că găsise direcția potrivită. Tabloul realizat din cioburile de sticlă de șampanie, primul său tablou 3D, îl are și astăzi acasă și refuză să îl vândă vreodată, considerându-l prea valoros din punct de vedere sentimental.

„Probabil acesta va fi foarte valoros după ce n-o să mai fiu eu. Așa că o să-l las acolo ca o moștenire, ca o investiție pentru copiii mei” mărturisește tânărul artist despre acea piesă de debut, care a marcat nașterea brandului L’Atelier MBG.

- Publicitate -

Atelierul L’Atelier MBG – de la casa bunicilor la lumina reflectoarelor

Orice poveste de succes are un început modest, iar în cazul lui Mihnea acel început a fost într-un loc încărcat de amintiri de familie. Primul său atelier, l-a amenajat în casa bunicilor Gheorghe și Genoveva Minus, de la Lipănești. Acolo, în liniștea satului, a prins viață încet L’Atelier MBG. Spațiul nu era însă lipsit de provocări.

„Problema era că nu aveam gaze, adică nu aveam căldură. În tot procesul ăsta de creație am nevoie de cel puțin 20 de grade, ca să îmi iasă rășina cum trebuie”, detaliază Mihnea. După prima vară de lucru la Lipănești, odată cu venirea frigului, a fost nevoit să mute atelierul acasă, într-un mediu mai propice. În prezent, tânărul își desfășoară activitatea în propriul său spațiu de creație din Ploiești, unde are tot confortul necesar pentru a turna rășina și a asambla în voie tablourile.

Mihnea tratează fiecare lucrare cu o atenție deosebită, lăsându-și amprenta atât fizic, cât și simbolic pe creațiile sale.

- Publicitate -

„Fiecare tablou făcut de mine, are pe fața tabloului, în colțul din dreapta jos, o emblemă cu logo-ul brandului meu. Iar pe spate, bineînțeles, este semnătura mea, data la care este făcut și fiecare tablou are câte un mesaj special scris de mine pentru cel care îl va primi”, povestește artistul. Nicio dedicație nu se repetă, fiecare tablou are propria lui poveste.

„Niciun tablou nu a avut același mesaj cu altul… suntem toți diferiți și cu toții avem alte emoții. Deci sunt unice”, adaugă el zâmbind. În doar trei ani de activitate de la primele sale încercări, Mihnea a realizat aproximativ 140 de tablouri, toate unicat, care și-au găsit deja locul în multe din colțurile lumii, o cifră impresionantă ce vorbește de la sine despre creșterea brandului MBG și despre pasiunea neobosită a artistului-antreprenor.

Legătura invizibilă cu fiecare client

Ce face ca tablourile lui Mihnea să fie atât de speciale? În primul rând, materialele și tehnica folosite sunt neconvenționale. Artistul lucrează cu un mediu modern și versatil – rășina epoxidică și cu obiecte personale aparținând clienților, pe care le încastrează în compoziții artistice tridimensionale. Rezultatul final este o piesă unică, profund personalizată.

„Realizez tablouri cu rășină epoxidică și obiecte personale de la clienți. Sunt tablouri 3D, unice, personalizate, care se fac doar pe comandă. Și pot pune diferite obiecte, sticle de șampanie, putem pune obiecte personale de la clienți, cum ar fi ceasuri, poze, obiecte care leagă amintiri din trecutul lor, peste care pun un strat de rășină ce le oferă atât protecție, cât și o anumită dinamică, se creează astfel un contrast vizual deosebit” îmi spune Mihnea. Cu alte cuvinte, materia primă a artei sale sunt amintirile oamenilor, transfigurate artistic prin jocul de culori și strălucirea rășinii.

Pentru a putea într-adevăr „vinde emoție”, Mihnea știe că trebuie întâi să o cunoască. De aceea, el pune mare preț pe relația cu clientul și pe înțelegerea poveștii din spatele fiecărui obiect primit.

„Cel mai important pas este cunoașterea clientului și realizarea dorințelor lui” subliniază artistul. Fiecare comandă începe cu o discuție amplă în care Mihnea întreabă „de ce faci tabloul, de ce și pentru cine?” – întrebări menite să dezvăluie motivațiile emoționale și persoanele omagiate prin acea lucrare.

Deseori, clienții vin cu o idee inițială, însă pe parcurs, în urma dialogului, conceptul se poate transforma radical astfel încât să îi reprezinte cu adevărat.

„Eu… îi întreb pe toți: de ce faci tabloul? De ce și pentru cine?… Dacă, de exemplu, tabloul este pentru ei (pentru cel care vine la întâlnirea cu mine), este mai mult decât o plăcere, pentru că așa am ocazia să-l cunosc pe el… Și în urma conversației, pot veni cu recomandări, cu sfaturi despre viziunea mea. De-asta și pun foarte multă pasiune și emoție în ceea ce fac, pentru că îmi doresc ca omul chiar să fie mulțumit și să revină la mine” povestește Mihnea.

Acest mod empatic de a lucra, face ca fiecare proiect să fie o colaborare sufletească între artist și client, designul final purtând amprenta ambelor părți.

Deși la început a fost dificil să își găsească nișa potrivită de public, astăzi oricine îi poate deveni client, fie persoană fizică, fie companie, singura condiție este să își dorească ceva cu adevărat personal și diferit.

„Știm bine că în ziua de azi mulți au deja tot ce își doresc… Așa că lumea apelează la mine ca să le fac o surpriză, să le fac un tablou care sigur îi va emoționa și îi va da pe spate. Așa că preponderent aceștia sunt clienții mei – cei care cumpără cadouri și cei care vor să facă investiții” explică Mihnea.

Cadou, pentru că oferirea unui tablou plin de simboluri personale garantează o emoție sinceră și memorabilă; investiție pentru că, în viziunea tânărului antreprenor, aceste lucrări își vor crește valoarea în timp odată cu notorietatea brandului său.

„Brand-ul acum este pe o pantă ascendentă” afirmă el, făcând referire la aparițiile sale tot mai dese în spațiul european și nu numai. În curând vor fi și în Orientul Mijlociu ceea ce va determina ca valoarea de achiziție a tablourilor MBG să crească exponențial în anii următori. Pe lângă satisfacția artistică, clienții primesc astfel și satisfacția de a deține o piesă unicat cu potențial apreciativ, dar și valoare materială.

De la Ploiești la Cannes: consacrarea internațională

Visul lui Mihnea Bunghez de a „vinde emoție” nu s-a oprit la granițele țării. În vara lui 2025, el a fost invitat să participe la gala I Success de la Cannes, un eveniment de prestigiu organizat concomitent cu Festivalul de Film, dedicat recunoașterii și promovării brandurilor românești la nivel internațional. Mihnea își amintește și acum emoțiile plecării:

„Eu de la București am plecat cu șase opere. Cinci dintre ele au fost pentru Cannes, pentru festival”, povestește el, cu alte cuvinte, și-a propus să valorifice la maximum șansa oferită, pregătind mai multe lucrări pentru diferite momente și personalități ale evenimentului.

Invitația a venit prin familia Eduard și Oana Irimia fondatorii galei I Success, pe care Mihnea îi numește mentorii și susținătorii brandului său. Gala lor funcționează ca un accelerator de promovare, conectând branduri locale și internaționale și premiind tinerii antreprenori de succes. Astfel, la cei 21 de ani ai săi, artistul s-a trezit în mijlocul elitei adunate la Cannes, pregătit să își reprezinte țara și talentul pe una dintre cele mai strălucitoare scene.

Pe scena Galei I SUCCESS, Mihnea a oferit cu propriile mâini trei dintre tablourile sale unor oameni cu adevărat speciali.

Unul dintre premianți a fost Cosmina Mahara, fondatoarea companiei Oliveris, care a primit un tablou MBG, creat în semn de apreciere pentru realizările sale.

„Au fost și doi miliardari, unul Alfie (actor la Hollywood), The Gypsy Billionaire, căruia tot așa am avut ocazia să-i fac un tablou. Alt miliardar, Terry Waya, un nigerian, a primit o operă de-a mea făcută customizată” povestește Mihnea, mândru că arta lui a ajuns pe mâinile unor asemenea persoane influente. Amândoi au primit câte un tablou personalizat, realizat după o documentare minuțioasă.

În culisele evenimentului, reacțiile acestora l-au atins profund pe tânărul artist, mai ales pentru că niciunul nu știa dinainte că va primi un tablou.

Surpriza a fost totală și autentică.

„Ei știau că vor fi premiați în cadrul acelei gale. Iar momentul când am apărut pe scenă și le-am înmânat aceste opere, a fost un moment emoționant. Am putut citi pe fața lor emoțiile și uimirea, atât la faptul că au primit un tablou dar mai ales că tabloul este făcut personalizat și dedicat. I-a uimit faptul că am stat zile întregi să citesc despre ei, să văd ce le place, să văd ce aș putea pune acolo ca să îi definească” mărturisește Mihnea despre clipa culminantă a serii.

Pe lângă Gala I SUCCESS, prezența la Cannes i-a oferit lui Mihnea ocazia de a-și prezenta arta și în contextul marelui Festival de Film. Două dintre tablourile cu care plecase la drum au fost pentru acest festival, unul dedicat lui Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat oficial la Cannes. La sugestia lui Eduard Irimia mentorul său, Mihnea l-a contactat pe Nema pentru a obține de la acesta fotografii originale cu starurile momentului, surprinse pe covorul roșu.

Mihnea Bunghez alături de personalități internaționale 1 de 12

„În momentul în care am început execuția acelui tablou am luat legătura cu domnul Cristian Nema. Am vorbit și i-am spus că am nevoie de poze acreditate cu vedete de pe covorul roșu, pe care să le pot integra în tablou.

Așa a luat naștere tabloul intitulat sugestiv „Covor Roșu de la Cannes”…

…o compoziție ce înglobează instantanee cu actori celebri precum Robert De Niro sau Angelina Jolie, imprimate și incluse sub straturile de rășină.

Am făcut efectiv un covor roșu pe care am încercat să redau cât mai bine emoțiile pe care aceste staruri le trăiesc acolo, multe, multe flash-uri de la aparate, multă atenție, adică să fie cât mai impecabilă atât ținuta, cât și ei… totul la patru ace”.

Unul dintre tablourile sale a fost dedicat celebrului Salvador Sass, deținătorul arhicunoscutei cafenele „Sass Cafe Monaco”, inaugurată în 1993 și numită după fondatorul său „Sassa”. Cafeneaua este unul dintre cele mai cunoscute localuri din Monaco, unde puteți lua masa, bea și dansa toată noaptea.

Experiența de la Cannes a fost pentru Mihnea un moment de cotitură și o confirmare că munca sa poate atinge suflete la cel mai înalt nivel.

Însă dincolo de fastul evenimentelor, ceea ce l-a impresionat cel mai mult au fost lecțiile de viață pe care le-a primit de la oamenii de succes pe care i-a cunoscut acolo.

„Repet, consider că Dumnezeu îți dă oamenii de care ai nevoie… Aceste sfaturi pe care mi le-au dat, atât pe parte de business, cât și pe parte personală, mi-au fost benefice ca să ajung unde sunt astăzi și la ce îmi propun pe viitor”, spune Mihnea, rememorând discuțiile cu miliardarii de la Gala I SUCCESS. Unul dintre aceștia i-a împărtășit credința că orice realizare pornește de la credință: „ca să creezi ceva, trebuie să crezi în ceva – în divinitate, într-o energie, în ceva. Oamenii care nu cred în nimic sigur nu vor realiza nimic”.

Un alt principiu subliniat a fost importanța familiei, „dacă tu, în familia ta, cu părinții tăi nu te înțelegi bine și nu ai o relație bună, cum să te întâlnești cu un străin? Sau cum să iubești pe cineva, cum să ai o soție, cum să ai o căsnicie, dacă tu nu îți poți iubi aproapele?” Aceste idei au întărit puternic convingerile lui Mihnea, a cărui maturitate spirituală depășește cu mult vârsta lui.

Colaborări de suflet: Eduard Irimia și Cristian Radu Nema

În spatele reușitelor internaționale ale lui Mihnea Bunghez se află și oameni care au crezut în talentul lui. Unul dintre aceștia este chiar Eduard Irimia, organizatorul Galei I Success.

„El știe, adică se ocupă atât de logistica, cât și de implementarea acestor gale. Este un showman, un om care știe foarte bine ce face. Iar împreună cu el creăm artă și vindem emoție la cele mai tari locuri din Europa și din lume”. Practic, Eduard a devenit partenerul de drum al lui Mihnea în aventura expunerii internaționale, un promotor și manager extraordinar care înțelege în profunzime produsul artistic MBG. Mihnea vorbește cu recunoștință despre sprijinul lui Eduard și despre viziunea acestuia.

„Da, este un partener, un promotor, un manager extraordinar, care cunoaște foarte bine produsul meu. Ne-am înțeles bine din primul moment în care am început să colaborăm și știe exact unde și cui trebuie să-l plaseze”, spune Mihnea despre colaborarea lor.

O altă colaborare valoroasă este cea cu fotograful Cristian Radu Nema, alături de care Mihnea a realizat proiectele speciale legate de Festivalul de la Cannes.

Dacă Eduard i-a fost liant cu lumea business-ului și a evenimentelor, Cristian Nema i-a fost ochiul artistic care i-a furnizat imagini și inspirație vizuală pentru tablourile dedicate filmului. Mihnea îmi povestește zâmbind începutul colaborării cu Radu Nema.

„A fost un moment haios, pentru că nu mă cunoșteam cu el. Tot Eduard ne-a făcut legătura… Mi-a zis: uite, el e Radu, sună-l și vorbește cu el. A doua zi l-am sunat. Dialogul a fost un pic rece la început, pentru că amândoi nu știam cine suntem și ce vrem unul de la altul. Dar ușor-ușor, de la al doilea, al treilea apel ne-am înțeles”.

Această înțelegere s-a concretizat repede într-un schimb creativ, Cristian i-a pus la dispoziție o serie de fotografii inedite realizate chiar de el la Cannes, imagini care surprindeau emoția vedetelor pe covorul roșu. Mihnea, la rândul lui, le-a folosit ca materie primă într-un mod original, integrându-le în compoziția tablourilor sale. Rezultatul, tabloul „Covor Roșu de la Cannes” – rămâne dovadă a modului în care două viziuni pot crea împreună o emoție amplificată, transpusă în artă.

Credință, emoții și iubire – sufletul din spatele artei

În spatele aspectului de business al brandului L’Atelier MBG și dincolo de efervescența unui tânăr mereu în acțiune, Mihnea Bunghez este ghidat de un sistem puternic de valori spirituale și morale. Credința și familia ocupă un loc central în viața lui.

„Dumnezeu reprezintă totul” afirmă el fără ezitare, considerând că fiecare obstacol depășit și fiecare oportunitate apărută i se datorează, în ultimă instanță, divinității.

„Consider că toate obstacolele pe care le-am avut în viață m-au făcut mai puternic… și că El știe tot ce îmi este mai bine pentru mine” spune Mihnea despre încercările care l-au călit de-a lungul anilor. Tocmai de aceea, tânărul artist își întreține cu devotament relația cu divinitatea, merge de două ori pe an în pelerinaj la Muntele Athos, încearcă să ajungă cât de des poate la slujbele de duminică și participă la ceremonii religioase atunci când timpul îi permite. Credința nu este pentru el doar o practică, ci un mod de a privi viața. Tot din crezul său face parte și dorința de a face bine în jur.

„Îmi doresc foarte mult să ofer celor din jurul meu… atât cât pot eu de mult” mărturisește Mihnea, parafrazând un cunoscut îndemn biblic. Ori de câte ori are ocazia, se implică în acte de generozitate, considerând că talentul i-a fost dat cu un scop mai înalt decât simpla reușită personală.

La fel de sacru ca și credința este, pentru Mihnea, conceptul de familie.

„Familia… pentru mine este un principiu sacru. Dacă tu în familia ta, cu părinții tăi, nu te înțelegi bine și nu ai o relație bună, cum să te întâlnești cu un străin?” se întreabă retoric artistul. Legătura cu părinții, respectul pentru rădăcini și pentru cei care l-au format sunt elemente definitorii ale personalității sale. Mihnea recunoaște că își datorează educația și valorile familiei, nu este de mirare că prima sa expoziție de suflet a fost chiar în casa bunicilor, un omagiu tacit adus originilor sale.

Pe lângă credință și familie, întregul demers artistic al lui Mihnea gravitează în jurul emoțiilor umane.

Motto-ul său – „creează artă și vinde emoție” – exprimă exact misiunea pe care și-a asumat-o, anume aceea de a transforma sentimente și amintiri în forme vizuale. Însă nu toate emoțiile sunt la fel de ușor de captat într-o lucrare. Iubirea, de pildă, este sentimentul pe care Mihnea îl consideră cel mai dificil de redat pe pânză.

L-am întrebat pe Mihnea ce înseamnă iubire ? Răspunsul lui este extrem de simplu dar încărcat de semnificații!

„Foarte bună întrebarea, cel mai greu până acum a fost să transpun iubirea în artă” mărturisește el. „Fiecare vede iubirea altcumva” explică artistul. „Dacă îl întreb pe un om cum ești când ești trist, îmi va spune poate că plânge – adică sunt chestii comune. Dacă îl întreb însă cum iubești, fiecare iubește diferit, iubește cu alte sentimente. Unii sunt expansivi, unii sunt introvertiți, unii își expun direct sentimentele, alții indirect. Unii au un carusel de emoții… fiecare își transpune iubirea altfel. Și de-asta trebuie să știi foarte bine cum iubește omul respectiv”, povestește Mihnea, evidențiind complexitatea acestui sentiment.

Această reflecție dezvăluie încă o dată filosofia sa artistică. Înainte de a așterne rășina și obiectele pe pânză, el încearcă să pătrundă în universul interior al persoanei pentru care creează. Doar înțelegând felul unic în care fiecare om simte iubirea, bucuria, nostalgia sau dorul, consideră Mihnea, poți să creezi un tablou care să emoționeze cu adevărat. Iar când reușește acest lucru, când vede lacrimi de bucurie, zâmbete copleșite sau tăceri pline de sens în fața lucrărilor sale, știe că și-a îndeplinit menirea de artist.

Emoția continuă: expoziții și noi orizonturi

Cei care doresc să admire tablourile MBG nu trebuie neapărat să aștepte următoarea gală fastuoasă. Creațiile lui Mihnea Bunghez și-au găsit deja locul în unele dintre cele mai exclusiviste locații din țară și din lume.

În București, lucrările sale împodobesc pereții unor cafenele, cluburi și restaurante renumite, unde privirile curioșilor se opresc adesea asupra straturilor de rășină ce învăluie fotografii și obiecte insolite. Iar dincolo de granițe, tablouri marca L’Atelier MBG au ajuns să decoreze cafenele de lux din Monaco precum „Sass Cafe Monaco” aparținând celebrului Salvador Sass, sau „Fairmont” din Monte Carlo, altele însuflețesc atmosfera estivală din Mykonos , o altă parte adaugă un strop de culoare pe Coasta de Azur și chiar în romantica Ibiza.

Iar dezvoltarea sa ca artist continuă, în curând, Mihnea își va trimite operele chiar peste Ocean, în Statele Unite.

Faptul că arta sa este cerută în asemenea locuri confirmă nu doar aprecierea estetică de care se bucură, ci și universalitatea mesajului său, că emoțiile nu cunosc granițe culturale.

Pe lângă toate acestea, artistul nu uită de publicul de acasă și plănuiește o expoziție inedită în România. Însă, așa cum era de așteptat de la cineva care face lucrurile altfel, nu va fi o expoziție obișnuită. Mihnea dorește să creeze un eveniment în sine, o experiență multisenzorială în care vizitatorii să interacționeze într-un ambient plăcut, nu doar să privească niște tablouri pe pereți.

„Vreau să fac o expoziție în care lumea vine să se bucure de tablourile mele. Vreau să le fac un ambient plăcut, unde pot servi o cafea italiană sau o înghețată, un desert bun și să poată socializa”, dezvăluie artistul despre viziunea sa pentru viitoarea expoziție. Practic, Mihnea vrea să aducă puțin din spiritul cosmopolit pe care l-a întâlnit în călătoriile sale.

Până la materializarea acestui plan, publicul interesat poate admira online o mare parte din portofoliul L’Atelier MBG. Mihnea este foarte activ pe rețelele de socializare, unde își prezintă aproape fiecare proiect, doar cu acordul clienților, deoarece unii preferă intimitatea și nu doresc ca opera lor personală să fie făcută publică.

„Fiecare proiect este publicat pe pagina mea de Instagram, de Facebook și de TikTok și pe site-ul meu, atelier.mbg.ro” precizează el, adăugând că a realizat și un catalog oficial al lucrărilor, disponibil atât online, cât și în format tipărit pentru cei care își doresc să îi studieze creațiile în detaliu. Astfel, indiferent unde s-ar afla admiratorii, fie în țară, fie peste hotare, universul artistic al lui Mihnea Bunghez este la un click distanță, gata să îi inspire.

Veneția 31 August – 01 Septembrie 2025

În urmă cu doar două săptămâni Mihnea, prahoveanul nostru și-a mai trecut în palmares o realizare. Gala I Success s-a desfășurat într-o altă locație superbă, Ca’ Sagredo, un impresionant palat venețian datând din secolul al XV-lea al cărui nume provine de la ultima familie nobilă venețiană care l-a deținut. Hotelul este situat pe malurile faimosului Canal Grande, care traversează inima Veneției.

Aici, Mihnea a avut rolul de a premia cele mai cunoscute brand-uri din cadrul acestei gale. Premiile au fost o serie de tablouri, denumite generic „diplome ale succesului”, pe care le puteți vedea lecturând acest material până la final. Mihnea, cu un zâmbet ce îi luminează chipul îmi povestește amuzat ce a fost a doua zi la evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie a României.

„Eric Roberts a fost gazda show-ului de la Veneția, el s-a ocupat de nominalizarea premiaților, iar a doua zi am venit cu el în România pentru a petrece clipe de neuitat. Prima oprire a fost la Camera de Comerț din București, unde a fost și un moment amuzant. Eu mă pregăteam să îi înmânez tabloul, iar Eric Roberts, fratele celebrei Julia Roberts până să-și primească tabloul mi-a aranjat cravata și costumul, iar eu i-am oferit un tablou personalizat pentru el. (n. red. Am inserat la finalul materialului clipul cu acest moment plin de umor și bună dispoziție)

Privind în urmă la parcursul său și înainte către ceea ce urmează, Mihnea Bunghez este un tânăr antreprenor creativ și dedicat, cu picioarele pe pământ și privirea spre cer.

În numai trei ani de când a început să combine rășina cu amintirile, a demonstrat cum pasiunea autentică, talentul și credința pot transforma un joc într-un fenomen artistic în plină ascensiune.

„O viață avem – hai să vedem ce se poate întâmpla și ce putem realiza!” exclamă el adesea, acesta fiind crezul care îl face să îndrăznească mereu mai mult. Iar povestea lui abia a început. Cu fiecare tablou pe care îl creează, Mihnea George Bunghez construiește nu doar un brand de succes, ci și o punte de emoție între oameni, generații și culturi. În tablourile sale din rășină se oglindesc vise, iubiri și amintiri, iar emoțiile pe care reușește să le vândă lumii vor continua, fără îndoială, să inspire și să unească suflete de pe toate meridianele, mulți ani de-acum înainte.

Din Ploiești până la Cannes și în curând, America și Dubai, Mihnea își continuă drumul cu credință, ambiție și o misiune clară: „să creeze artă și să vândă emoție”.

Un român a ajuns să transforme Festivalul de la Cannes, nu doar prin luxul operelor sale, ci și prin mesajul lor.

Numele lui este Mihnea George Bunghez. A pornit din Ploiești cu arta mână în mână și a ajuns să expună acolo unde Hollywood-ul își scrie legendele.

Cine știe? Poate că peste ani, când vom vorbi despre marii artiști români ai secolului XXI, ne vom aminti. Totul a început la Cannes, cu șase tablouri și un vis pictat la Ploiești.