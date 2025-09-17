Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi ascund încă parfumul copilăriei, o inițiativă prinde rădăcini și devine forță de schimbare. Din gesturi mici s-a născut o asociație care astăzi adună voluntari, copii și bătrâni, pentru a reda satului frumusețea pe care o merită. Asociația „Prietenii Satului” organizează o acțiune de ecologizare menită să redea comunității, demnitatea și speranța. Un gest simplu dar plin de putere, cu scopul de a aduce oamenii împreună și mai cu seamă să reînvățăm că satul curat înseamnă și suflet curat.

Asociația nu s-a născut din teorie, ci din fapte. Anul trecut, de Ziua Curățeniei, 30 de voluntari s-au mobilizat și au strâns peste 400 de saci de gunoi, fiecare de 320 de litri, în doar patru ore. A fost momentul care a confirmat că satul are resurse de energie și solidaritate.

20 Septembrie Ziua Curățeniei

Ziua de 20 septembrie nu este doar o dată pe calendar. Pentru locuitorii din Scorțeni, ea devine un simbol al renașterii comunității, al solidarității și al responsabilității față de natură. Nu este vorba doar de entuziasm, ci și de organizare. Ziua Curățeniei are reguli clare, instructaj pentru voluntari, echipe împărțite pe zone, copii și părinți pe străzi, adulți în zonele unde s-au format depozite de gunoi.

Pentru a înțelege mai bine despre ce înseamnă Ziua Curățeniei la Scorțeni, am stat de vorbă cu președinta Asociației „Prietenii Satului”, Ramona Vlad. Interviul care urmează a fost realizat cu doar câteva zile înainte de eveniment, pentru a surprinde spiritul din spatele acestei mobilizări.

Cum a luat naștere Asociația „Prietenii Satului” și ce v-a motivat să porniți pe acest drum?

Totul a pornit natural. Oamenii din sat erau deschiși, ne spuneau unde sunt terenuri neîngrijite, ne arătau locurile cu probleme. Așa am început primele întâlniri, mai restrânse, apoi tot mai mari. La un moment dat, am decis să dăm o formă juridică acestor inițiative. Fiecare dintre noi făcea deja acțiuni caritabile, unii strângeau bani pentru familii nevoiașe, alții lăsau cărți la poartă. Noi, ca familie, mergeam și citeam povești copiilor. Așa s-a conturat Asociația „Prietenii Satului”, dintr-o prietenie devenită responsabilitate. La momentul actual Asociația are la bază patru familii, prietene, care s-au unit pentru același scop, dezvoltarea comunității, creșterea bunăstării locuitorilor și dezvoltarea economiei rurale.

Ce înseamnă această acțiune de ecologizare și cum s-a ajuns aici?

Nouă ne place să ne bucurăm de natură, dar pentru asta ea trebuie să fie curată. De aici a pornit ideea acțiunilor de ecologizare. Anul acesta vrem să dublăm numărul de voluntari, între 50 și 70 de persoane și să avem un impact și mai mare. Lucrăm de câteva săptămâni la organizare și la convingerea oamenilor să ni se alăture la această acțiune. Sperăm noi ca anul viitor să nu mai găsim gunoaie în aceleași locuri și pe nicăieri.

Cum va decurge acțiunea propriu-zisă? Care este programul?

Există reguli clare. Vom face instructajul, apoi ne vom împărți pe echipe. Copiii, alături de părinți, vor merge pe străzi și vor strânge ambalaje și hârtii. Adulții vor curăța zonele unde știm că se aruncă gunoaie. Respectăm regulile stabilite la nivel național pentru Ziua Curățeniei și încercăm să avem și o componentă educativă.

Ziua Curățeniei – 20 Septembrie la ora 08.30, în fața Primăriei Scorțeni.

Ce mesaj doriți să transmiteți comunității prin această acțiune?

Vrem să transmitem responsabilitatea față de locul prin care treci. Există o vorbă, lasă locul măcar așa cum l-ai găsit. Nu există scuze, dacă nu ai coș de gunoi, ține ambalajul în buzunar până găsești unul. Dacă vrei cu adevărat, găsești și locul în care să duci gunoiul respectiv, să-i faci ceva! Doar să vrei să te respecți pe tine însuți!

Rugămintea noastră este simplă, cei care nu pot fi voluntari pe 20 septembrie, măcar să iasă în fața porții și să-și curețe spațiul propriu. Și asta înseamnă enorm.

Natura nu ne aparține, noi aparținem naturii. Respectul față de ea este, de fapt, respectul față de noi înșine.

Sprijin și colaborare

Autoritățile locale s-au alăturat inițiativei. Primăria colaborează acum direct la mobilizarea și coordonarea echipelor. Comunitatea începe să vadă Ziua Curățeniei ca pe o sărbătoare, nu doar ca pe o corvoadă. Mobilizăm echipele împreună, coordonăm voluntarii și gândim cum să facem ca ziua aceasta să fie și o sărbătoare a comunității, nu doar muncă.

Voluntarii sunt din sat sau vin și din alte locuri?

Realitatea este că peste 70% dintre voluntari vin din afara localității. Mi-ar fi plăcut să fie mai mulți săteni, dar sper ca asta să fie un semnal pentru comunitate. Dacă alții vin să facă curățenie la tine acasă, poate te gândești să te alături și tu, dragă locuitor al comunei noastre!

Există colectare selectivă a deșeurilor în Scorțeni?

Da, există. Se colectează săptămânal sau lunar, pe tipuri de deșeuri. Ce nu este acoperit complet, deșeurile electronice, resturile vegetale și cele din construcții. Dar și aici există soluții, uneori primăria organizează campanii speciale, sau se pot chema firme specializate. Soluții există, dar este nevoie de implicare.

Legat de resturile vegetale, putem să îi îndemnăm pe oameni să înceapă să-și facă și compost Dacă ne aducem aminte că bunicii noștri așa făceau și este foarte bun în grădină. Nu este nevoie neapărat să le ardem sau să așteptăm să ne fie preluate, ci putem să le folosim în gospodărie ca bază pentru un teren fertil mai departe. Așa ne învățăm să nu mai mergem să cumpărăm de la supermarket pământ cu îngrășăminte!

Care sunt cele mai mari provocări în păstrarea curățeniei?

Întrebarea mea ar fi de ce găsim încă hârtii și ambalaje pe stradă? Apar mereu, fie că le ia vântul, fie că sunt aruncate intenționat. Există și zone unde an de an se adună gunoaie, chiar dacă noi curățăm. Dar nu vrem să judecăm pe nimeni, ci să dăm exemplu pozitiv. Educația este cheia și începe cu cei șapte ani de acasă!

Ramona zâmbește ușor ironic, și îmi șoptește oarecum cu emoție. Ce îmi spune: „Niciodată nu s-a găsit printre resturi și gunoaie o bancnotă de 100 de dolari!”

Mai greu de schimbat este mentalitatea, hârtiile și ambalajele apar iar și iar. Cu educație continuă și cu exemplul personal putem schimba situația.

Copiii participă la acțiune?

Da. Anul acesta, primăria a anunțat participarea a circa 50 de copii, alături de profesori. Și anul trecut am avut mulți copii implicați. Ei merg pe străzi și dau exemplu adulților. Așa că întăresc afirmația, cum că educația prin exemplu este cea mai puternică.

Când strângem gunoaiele din păduri, adunăm de fapt speranțe pentru copiii noștri.

Veți oferi un bonus sau o motivație pentru voluntari?

Sigur, asociația va oferi diplome de merit. Dar, dincolo de diplome, fiecare acțiune se lasă cu voie bună. Facem surprize, glumim, muncim cot la cot. Cine vine odată, revine.

Totdeauna ne gândim ca voluntarii noștri să simtă că aparțin și ei acestei comunități, să se simtă bine, să se distreze, să facem lucruri împreună, așa cum făceau oamenii odată când se strângeau să ajute pe vecinul său să-și taie lemnele în curte sau alte munci gospodărești. La fel și noi aici. Ne strângem cu toții să facem curățenie în comuna noastră. Ce poate fi mai frumos?

Care este reacția oamenilor mai în vârstă când văd copiii și tinerii adunând gunoaie?

Se bucură. Să știți că le place și încep ușor să ne sprijine în felul lor. Avem un prieten de suflet al satului care din primul moment în care ne-a văzut că facem tot felul de acțiuni a venit și ne-a sprijinit cu diverse. Iar anul acesta când a văzut că va fi acțiunea de curățenie a spus:

„Copiii mei, eu vin cu tractorul și vă scot ce vreți voi, de unde vreți voi”.

Oamenii își aduc aportul cum pot. Comunitatea crește astfel, prin gesturi simple dar unite.

Credeți că aceste acțiuni schimbă localitatea sau și mentalitatea oamenilor?

Amintirile frumoase și exemplul direct schimbă mentalități. Când am ieșit să facem curățenie în fața casei, vecinii au ieșit și ei. Apoi alții. Așa se schimbă un sat. Este un efect de domino. Dacă eu tund iarba, și vecinul face la fel. Într-un weekend, toată aleea este curată.

La urma urmei ce înseamnă de fapt să iei inițiativă? Dacă vezi că nu-ți place ceva, fii tu primul, fii tu schimbarea, după tine se vor lua și alții! Fii tu primul exemplu!

Aveți în plan să extindeți inițiativa în satele vecine?

Da. Cei din Cocorăștii Mislii și-au creat propriul eveniment. La Băicoi s-au mobilizat grupuri. Anul trecut am pus peste 50 de afișe în toată comuna și am avut vizibilitate mare, inclusiv online peste 6.000 de vizualizări. Ziua Curățeniei devine o sărbătoare nu doar locală, ci regională.

Cum vedeți satul peste 10 ani, dacă oamenii continuă să se implice?

Ne dorim mai multe băncuțe pe străzi, mai mult verde, locuri vechi readuse la viață, fântâni, păduri, grădini. Vrem ca localnicii să redescopere natura, să iasă să culeagă ciuperci, leurdă, să se bucure de păduri curate. Văd un sat unde, copiii aleargă printre flori iar localnicii descoperă bucuria unei naturi curate.

Dacă ar fi să descrieți satul după aceste acțiuni într-o singură imagine, care ar fi aceea?

Ca atunci când îți cureți casa și parcă miroase altfel. Totul pare mai viu, mai vesel, mai luminos. Curățenia aduce lumină nu numai în jur ci și pe chipul nostru al tuturor.

Lecții și mesaje

Cea mai mare schimbare observată de când ați început?

Cea mai mare schimbare de până acum este recunoașterea și încrederea câștigată. Eroii nevăzuți sunt în fiecare voluntar care ridică un gunoi. Lecția învățată – împreună facem lumea mai bună.

Un mesaj pentru sătenii care încă nu s-au implicat

Poate unii fac deja, dar nu vizibil. Îi îndemn pe toți să contribuie, fiecare în felul său. Nu trebuie să aștepți Ziua Curățeniei ca să-ți îngrijești satul. Rezultatele mari vin din gesturile mici de zi cu zi.

Ziua Curățeniei din Scorțeni nu este doar despre sacii plini de deșeuri, ci și despre sacii de speranță descărcați în sufletele oamenilor.

„Prietenii Satului” au arătat că schimbarea începe cu pași mici, dar constanți, și că satul curat înseamnă comunitate vie. Iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult, este mesajul de încheiere al doamnei Ramona Vlad, președinta Asociației „Prietenii Satului”.

„Satul este casa noastră. Dacă nu-l păstrăm curat, ne murdărim sufletul.”

Înscrierile pentru voluntari se fac accesând link-ul: https://forms.gle/ECE9TRq6GBRWGtoY7