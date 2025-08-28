UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o etapă istorică de dezvoltare, cu producție de muniție pentru F-16, PIRANHA 5 și sisteme Ghepard, dar și cu planuri pentru fabricarea muniției inteligente destinate dronelor de pe frontul din Ucraina, viitorul acestei unități strategice este pus sub semnul întrebării.

Aplicarea Pachetului II propus de Guvernul Bolojan, care interzice cumulul pensiei cu salariul, ar putea lovi în plin uzina din Prahova: jumătate dintre specialiștii care țin în viață producția ar dispărea peste noapte.

„Fără specialiști, UM Plopeni și-ar închide porțile”

Tiberiu Pîrvu, directorul UMP, trage un semnal de alarmă:

„Industria românească de apărare a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, iar Uzina Mecanică Plopeni a devenit un reper esențial. Fără specialiști, UM Plopeni și-ar închide porțile. Și asta tocmai acum când, după mulți ani, uzina înregistrează profit și are comenzi. Dacă se va adopta măsura din Pachetul II propus de Guvernul Bolojan, cea care interzice cumulul pensiei cu salariul, va fi lovitura care va bloca activitatea Uzinei Mecanice. Jumătate din specialiștii noștri sunt pensionari și sunt angajați în punctele cheie ale producției. Primul impact ar fi reducerea cifrei de afaceri cu 50%. Avem contracte semnate, contracte care neonorate vor duce la penalități, iar la final asta ar însemna ca societatea să intre în incapacitate”, a declarat acesta pentru Observatorul Prahovean.

Profit în creștere, risc de faliment

După ani de declin, Uzina Mecanică Plopeni a revenit pe profit: în 2024, a raportat câștiguri de aproape 23 milioane de lei, grație contractelor în derulare și investițiilor în tehnologii moderne. Lipsa forței de muncă ar însemna anularea acestor contracte, penalități și, în final, închiderea uzinei.

Citește și Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

Eforturi disperate pentru a salva producția

Pentru a evita blocajul, conducerea a început școlarizarea, chiar din această săptămână, a 30 de tineri din zonă, care se pregătesc în meseria de pirotehnist, un job esențial în actualele condiții geopolitice dar și în ce privește viitorul uzinei.

Dar formarea lor necesită timp, iar criza specialiștilor ar putea lovi înainte ca noua generație să fie pregătită.

UM Plopeni încearcă să-și consolideze poziția în industria de apărare, inclusiv prin negocieri avansate cu gigantul american Bizzell Europe, care ar putea aduce uzinei contracte uriașe și acces pe piața SUA. Deciziile politice de la nivelul Guvernului riscă însă să blocheze întreaga dezvoltare. Acum depinde dacă guvernanții vor aplica sec niște năsuri, ignorând realitatea din teren.