Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră a producției militare. Aici va începe, în premieră națională, fabricarea în serie a unui tip de muniție inteligentă, destinată în special dronelor folosite pe frontul din Ucraina.

Interviul integral cu directorul Tiberiu Pîrvu poate fi urmărit la finalul articolului.

Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu compania Pheonix MS Bistrița, marchează o schimbare majoră în profilul uzinei prahovene, prima din rețeaua Romarm care acceptă această provocare.

„Este un pas major. Ne aliniem, în sfârșit, la standardele internaționale. Aceste muniții se utilizează și în zona de conflict, dar și pentru stocare.

Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

O femeie a fost bătută de concubinul său, în fața unei scări de bloc din Ploiești. VIDEO (cu impact emoțional) la sfârșitul  textului.Camera video...
Nu mai vorbim doar despre calibru clasic, de 120 mm sau 152 mm, ci despre muniție inteligentă, adaptată cerințelor de pe câmpul de luptă al secolului XXI. Din septembrie noi fabricăm partea pirotehnică, iar partea de carcasă va fi importată”, a declarat pentru Observatorul Prahovean directorul uzinei, Tiberiu Pîrvu.

Dacă în trecut Plopeni era sinonim cu muniția de calibru mare, acum uzina intră în era microelectronizării. Produsele vor merge în principal către Ucraina și SUA.

„La Plopeni se încarcă muniția pentru Ucraina. Producem bombe de aruncător, încărcăm proiectile pentru obuzierele de 122 și 152 mm, dar până la finalul anului ne propunem să livrăm primele proiectile de calibru 155 mm NATO, care vor fi baza echipamentelor ce vor intra în dotarea României în 2026”, a mai precizat Pîrvu.

Prin acest pas, România devine singurul stat din regiune care produce în serie muniție specializată pentru drone, consolidându-și poziția în lanțurile globale de aprovizionare militară.

Înființată în 1937 și reorganizată în 2000, Uzina Mecanică Plopeni a fost consacrată pentru producția de muniție grea destinată armatei române, de la obuze pentru tunuri la proiectile pentru avioanele F-16 și blindatele Piranha V. Noua linie de producție deschide o etapă de diversificare și repoziționare strategică.

