SICAR, primul muzeu privat din Prahova

De muzee cu siguranță am auzit cu toții. Care ar fi o explicație a denumirii – muzeu? Să o luăm pe cea mai simplă de la Wikipedia – ”Muzeul este o instituție permanentă, aflată în serviciul societății, deschisă publicului, care se ocupă cu strângerea, păstrarea, identificarea, catalogarea, analizarea, menținerea, conservarea și expunerea de diverse obiecte sau artefacte ce prezintă interes științific, istoric, artistic, tehnologic…”

Ce facem când auzim că s-a deschis un muzeu nou? Probabil, cei mai mulți dintre noi ne dorim să aflăm locația, ce exponate se pot vedea, ce program au și cum putem face rezervare.

Muzee celebre se găsesc în lumea aceasta mare. Printre cele mai celebre se află Muzeul Luvru (Mousee du Louvre) fiind cel mai vizitat muzeu din lume, Muzeele Vaticane (Musei Vaticani) fac și ele parte dintre cele mai importante muzee ale lumii, având ca atracție principală Capela Sixtină a lui Michelangelo, Muzeul Britanic (British Museum) este unul din cele mai vechi muzee din lume, Muzeul Acropole (sau Acropolis) din Atena este considerat unul dintre cele mai importante muzee ale lumii, Muzeul Mercedes-Benz este o destinație de vizitat obligatoriu pentru pasionații de mașini și lista poate continua…

Revenind pe tărâmurile noastre am aflat cu bucurie și patriotism local că și în Ploiești s-a deschis de curând primul muzeu privat din Prahova.

În Prahova există numeroase muzee de stat, de la cel de Artă la cel de Istorie și Arheologie, muzeul Ceasului și altele. Dar un muzeu privat înseamnă altceva: libertate tematică, diversitate și apropiere de oameni. Nu există constrângeri academice rigide, ci o deschidere către tot ceea ce oamenii iubesc și prețuiesc.

Un nou proiect cultural prinde contur în județul Prahova. SICAR Museum se prezintă publicului ca primul muzeu privat din județ, o inițiativă menită să aducă în lumină colecții particulare valoroase, păstrate până acum în spațiul intim al colecționarilor.

Anunțul oficial a fost făcut pe pagina de Facebook a muzeului, unde fondatorii și-au exprimat bucuria de a deschide această cale unică în peisajul cultural local:

„Bun venit la SICAR Museum! Suntem mândri să anunțăm primul muzeu privat din județul Prahova, dedicat colecțiilor private. Fiecare obiect are o poveste unică, iar noi suntem aici să le aducem pe toate la lumină”.

Creatorul acestui proiect este Asociația Eurospirit. Așa cum au declarat organizatorii, prin vocea inițiatorului său Radu Simionescu „Colecția cuprinde peste 1000 de obiecte sportive de la tricouri, mănuși de portar, mingi de handbal, fotbal sau tenis, trofee, medalii, bile de snooker, ghete din 1930, albume panini începând cu 1970 si multe altele. In weekendul 22-23 noiembrie vom avea o expoziție la Palatul Culturii unde vom expune aproximativ 200 de obiecte.”

Ce aduce nou SICAR Museum

Accesibilizarea patrimoniului privat – colecții care altfel ar fi rămas necunoscute publicului larg vor fi expuse într-un cadru dedicat. Un spațiu pentru comunitate prin expoziții, evenimente și colaborări, muzeul poate deveni un punct de întâlnire între colecționari, istorici, elevi și iubitori de artă.

„Fiecare obiect expus aici are o poveste, iar poveștile merită ascultate”, spun inițiatorii proiectului.

Importanța inițiativei

Deocamdată, proiectul este activ în mediul online, dar se pregătește pentru lansarea fizică oficială, unde publicul va putea vizita primele expoziții. Organizatorii promit să revină cu detalii despre programul de vizitare, locația exactă și evenimentele inaugurale.

Până atunci sunteți invitați să urmăriți paginile oficiale de social media pentru actualizări și surprize.

Epilog

SICAR Museum nu este doar un muzeu. Este o invitație la dialog cu trecutul, cu emoțiile și cu micile comori care, adunate la un loc, devin patrimoniu. SICAR Museum promite să fie mai mult decât o simplă vitrină: un muzeu viu, cald, aproape de oameni.

Iar ca să vă trezesc curiozitatea, pentru pasionații de sport, veți găsi la finalul acestui material fotografii cu o mică parte din exponatele SICAR Museum.

SICAR Museum – primul muzeu privat din Prahova, dedicat colecțiilor particulare.

N.B. ghetele de fotbal sunt din 1930, trofeul este din 1955 de la Grasshopper Club Zürich , bila de snooker e semnata de Kempes, tricourile sunt magic Johnson, Franco Baresi, Denis Rodman , Mario Kempes, Frank Rijkaard, mănușa de fotbal este a lui Rene Higuita, iar cea de box renumitului Muhammad Ali.