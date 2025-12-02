Lucrări de reparații în Ploiești, săptămâna aceasta

Primăria Ploiești a publicat lista lucrărilor de reparații și investiții programate în vederea îmbunătățirii serviciilor publice ale municipiului Ploiești. Astfel, potrivit reprezentanților acesteia, au loc în perioada următoare lucrări în următoarele zone ale Ploieștiului.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești monitorizează, săptămânal, o serie de lucrări de reparații și investiții, programate în vederea îmbunătățirii serviciilor publice ale municipiului Ploiești, după cum urmează:

PT 4 Nord, str. Cameliei, în spatele blocului nr. 32A – Remediere avarie rețea secundară ACC;

Racord strada Ion Maiorescu, în fața blocului nr. 33 U1,U2 – Remediere avarie rețea primară și cămin vane secționare;

Racord Colegiul Național “Mihai Viteazul”, strada Maramureș, în dreptul intrării pentru elevi – Remediere avarie rețea primară.

Lucrările aflate în derulare în programul Apei Nova Ploiești, în această săptămână, sunt următoarele:

Lucrări de investiții – înlocuiri:

Rețea de canalizare și racorduri str. Curcubeului.

Lucrări ce fac parte din Planul de investiții de conformare –Anexa 3 la Actul Adițional nr. 4 la Contractul de concesiune aprobat prin HCL nr. 183/29.04.2025: