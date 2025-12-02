Semafor nefuncțional în centrul Ploieștiului, Toma Socolescu

Marți, 2 decembrie 2025, semaforul din dreptul parcului Toma Socolescu nu funcționează. Acest lucru a fost remarcat de mai mulți cititori.

„Nu merg semafoarele din dreptul parcului Toma Socolescu din centru. Cele de la Catedrală merg, acestea, de la parc, nu”, a transmis un cititor redacției.

„Din cauza fluctuațiilor de tensiune s-au ars componente ale automatului de semaforizare. Primăria a emis comanda de reparații și se așteaptă venirea pieselor pentru repunerea în funcțiune a semafoarelor”, au transmis reprezentanții Biroului mobilitate și trafic urban din cadrul Primăriei Ploiești.