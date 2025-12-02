- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Ce face ISU Prahova în cazul unui incendiu în localitățile care nu au apă

Corina Matei
Autor: Corina Matei
isu
Foto cu caracter ilustrativ

Criza apei, care a cuprins 12 localități din Prahova, i-a făcut pe mulți să-și pună semne de întrebare cu privire la ce face ISU Prahova în cazul izbucnirii unui incendiu într-una din localitățile afectate de lipsa apei.

- Publicitate -

Așadar, ce face Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova dacă este solicitat pentru intervenția în cazul unui incendiu.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții ISU Prahova au declarat că sunt pregătiți pentru o asemenea situație. Cisternele care se află în dotarea inspectoratului au capacitate foarte mare, 9.000 de litri fiecare, așa că pot face față unei intervenții mai dificile.

- Publicitate -

În acest moment autospecialele sunt alimentate la capacitatea maximă, în plus, avem posibilitatea să alimentăm tehnica din surse alternative (lacuri, râuri, fântâni), iar cisternele din dotare pot acorda sprijin constant pentru alimentarea cu apa (au capacitate de 9000 l fiecare). Tehnica de intervenție poate fi suplimentată, la nevoie, de la celelalte subunități de intervenție ale ISU Prahova”, au comunicat reprezentanții ISU Prahova.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Cum ajung tinerii români să-l regrete pe Ceaușescu [STUDIU]

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean publică integral studiul FENOMENUL NOSTALGIEI PRO-TOTALITARE ÎN...

Iranianul cu inimă de român: 1 Decembrie cu fasole, țuică și straie populare

Oana Stoica Oana Stoica -
Într-o lume în care identitatea se măsoară adesea în...

Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

Marius Nica Marius Nica -
Criza apei care afectează peste 100.000 de locuitori din...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -