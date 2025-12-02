Ce face ISU Prahova în cazul unui incendiu în localitățile care nu au apă

Criza apei, care a cuprins 12 localități din Prahova, i-a făcut pe mulți să-și pună semne de întrebare cu privire la ce face ISU Prahova în cazul izbucnirii unui incendiu într-una din localitățile afectate de lipsa apei.

Așadar, ce face Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova dacă este solicitat pentru intervenția în cazul unui incendiu.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții ISU Prahova au declarat că sunt pregătiți pentru o asemenea situație. Cisternele care se află în dotarea inspectoratului au capacitate foarte mare, 9.000 de litri fiecare, așa că pot face față unei intervenții mai dificile.

„În acest moment autospecialele sunt alimentate la capacitatea maximă, în plus, avem posibilitatea să alimentăm tehnica din surse alternative (lacuri, râuri, fântâni), iar cisternele din dotare pot acorda sprijin constant pentru alimentarea cu apa (au capacitate de 9000 l fiecare). Tehnica de intervenție poate fi suplimentată, la nevoie, de la celelalte subunități de intervenție ale ISU Prahova”, au comunicat reprezentanții ISU Prahova.